Barroco alemán en el ciclo de conciertos en el órgano de Sant Josep
El profesor Nofre Morey Munar ofrecerá este sábado 29 de noviembre, a las 20.15 horas, un programa con obras de Bach, Buxtehude y Böhm
El XVIII Ciclo de Conciertos de Otoño del Órgano de Sant Josep celebra este sábado 29 de noviembre, a las 20.15 horas, su segunda cita con un recital del organista mallorquín Nofre Morey Munar, profesor del Conservatorio de Palma. Bajo el título 'Un recorrido por la Alemania del Norte', el intérprete abordará un repertorio clásico alemán centrado en el barroco y firmado por tres pilares del órgano: Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude y Georg Böhm.
Nacido en Sant Joan (Mallorca) hace 25 años, Morey Munar inició sus estudios musicales a los cinco años en la Escuela Municipal de Música de su localidad. Continuó su formación en piano en los conservatorios de Felanitx y Palma, donde comenzó órgano con el profesor Bartomeu Mut y estudió composición con Xavier Gelabert. Posteriormente se trasladó a los Países Bajos para cursar el grado superior de órgano en el Conservatorium van Amsterdam con Matthias Havinga y Pieter van Dijk.
El histórico órgano de la parroquia de Sant Josep, construido en los talleres de Pere Reynés Florit (Campanet, Mallorca) siguiendo la tradición catalana y el estilo barroco, contará con todo su colorido tímbrico para este programa: el instrumento dispone de veinte registros sonoros y alrededor de 1.500 tubos de madera y estaño.
El Ciclo de Conciertos de Órgano está organizado por el Cor de Sant Josep y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Sant Josep y la Associació de Vesins de Sa Raval.
