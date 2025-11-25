Sant Antoni da inicio este viernes a sus fiestas navideñas con encendido de luces y Mercat de Nadal

El Ayuntamiento de Sant Antoni arranca este viernes, a las 18.30 horas en el Passeig de ses Fonts, sus Fiestas de Navidad 2025 con el encendido de la iluminación y del gran árbol, un recital de villancicos a cargo de alumnado del municipio y la inauguración del Mercat de Nadal junto al espacio infantil del Árbol de los Buenos Deseos y la zona de juegos de los Duendes Juguetones.

"Las fiestas de Navidad son sinónimo de participación y diversión en familia”, destacó el alcalde Marcos Serra, quien subrayó que “el Mercat de Nadal se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de Sant Antoni, dinamizando la actividad y el comercio, atrayendo visitantes y creando un espíritu navideño único”. El concejal de Turismo, Desarrollo de la Economía Local y Fiestas, Miguel Tur, añadió que son unas fiestas “abiertas, variadas y especialmente pensadas para el público familiar”, con nuevas propuestas musicales, amplio protagonismo de los espacios infantiles y “una programación que apuesta por la cultura local y por nuevas experiencias”; además, las calles contarán con iluminación e hilo musical durante todo el periodo festivo.

El Mercat de Nadal, ambientado con música, espectáculos y actividades para todas las edades, reunirá 20 casetas de restauración, artesanía y comercio en torno a las fuentes, con un escenario que acogerá conciertos de The Rosemary Family, Antena Libre, Swingin Tónic Band, Soul Doctor, Ibosim Flamenco, Joven Dolores, Sofía Martin, Reya Thomas & Friends o Esta me la sé, entre otros, así como sesiones temáticas de La Verbenita, K Rico Party, La Movida y Hippi House —esta última recreará una pista de esquí con nieve y decoración—.

El Árbol de los Buenos Deseos ofrecerá cada jornada un espacio para colgar mensajes para 2026, hacerse fotos en el photocall de la Cierva Blanca con trineo y participar en karaoke navideño, mientras que el área de los Duendes Juguetones sumará talleres, cuentacuentos y juegos (carreras con sacos, tiro de aros, carreras de soplidos, etc.). Todos los lunes no festivos se celebrará el Día del Niño con atracciones gratuitas.

Experiencia teatral

La agenda cultural incluye la experiencia familiar teatralizada 'Vincles' en el Far de ses Coves Blanques (20, 21, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero), el ciclo Ones de llum con música clásica y vídeo mapping en la parroquia de Can Bonet (20 de diciembre) y el concierto especial de Eivissa Daurada a la luz de las velas en el cine Regio (2 de enero). Habrá belén viviente el 13 de diciembre en el porche de la iglesia y el día 14 se inaugurará el belén municipal, obra del belenista Jesús González, en la calle Santa Agnès, 4. El 18 de diciembre se celebrarán la tradicional fiesta de los Mayores en la sede del Clot Marès y la Xacota de Nadal en el passeig de ses Fonts, con ball pagès, juegos tradicionales y buñuelos.

El Espai Jove programará talleres creativos, jornadas de anime y una gincana, y Es Molí d’en Simó acogerá una actividad de realidad virtual. La vertiente solidaria llegará con la Papanoelada Motera (21 de diciembre), el festival “Por la sonrisa de un niño” (13 de diciembre) de la escuela Are-T y el taller de danza New Moves, cuya recaudación se donará a Ibiza In y a la Asociación Española del Cáncer Meta Metastático. En el plano deportivo, vuelven PatiNadal (20 de diciembre) y el Trofeo Fibwi Illes Balears de fútbol base.

La Nochevieja se vivirá con la Fiesta de Fin de Año 'Connexió Tòquio – Mercado' desde las 13 horas. En enero se abrirá la Caseta Real (visita del paje el 4 de enero) y el 5 de enero, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar la cabalgata de los Reyes Magos. El 6 de enero se cerrarán las fiestas con el último concierto navideño, a cargo del grupo Flawless. “Invitamos a toda la isla a disfrutar de un programa con actividades para todas las edades”, concluyó el alcalde.