Nueve horas de fiesta para presentar el festival Mal del Cap de Ibiza

La undécima edición del Festival Mal del Cap 'Narratives Mal Dites' arranca este sábado 29 de noviembre con un acto y una jornada musical gratuita en la Plaza del Parque de Vila que se prolongará de 13 a 22 horas. La presentación correrá a cargo del codirector del festival, Pedro López, y contará con representantes del Consell Insular, y de los ayuntamientos de Eivissa y Sant Josep. Este año el certamen cambia de fechas y amplía su formato: sus actividades se repartirán entre enero y marzo de 2026.

Tras el anuncio del programa, la plaza se convertirá en un escenario abierto con un concierto acústico del grupo local Esta me la sé; un espectáculo de percusión de Esperitrons, vinculados a la tradición de fuego y dimonis; una sesión del dj Enrique Malanga, con un 'tardeo' de ritmos latinos y mezcla de afrobeat, funk, soul, reggae y hip-hop; y el cierre a cargo del dj Don Fluor, que regresa por cuarta vez con su mezcla de indie, hits generacionales y música festiva.

El XI Festival Mal del Cap vuelve con el patrocinio de Ibiza Travel y la colaboración de las áreas de Cultura y Juventud de los ayuntamientos de Eivissa y Sant Josep. Como novedad, suma apoyos de Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya, Casa Lucas, Hotel Royal Plaza, Hostal La Curandera de las Salinas, Can Jeroni / Vila Jove C19, Ex Xiringuito de Figueretes, Verser Hoteles, Sa Cultural, Can Jordi, Make Sound, IMAM Comunicación, Can Alfredo, Hostal La Torre y Grupo Mambo.

Cultura alternativa

“Este respaldo demuestra el compromiso del tejido social de la isla con una propuesta cultural alternativa capaz de atraer tanto a la población residente como a los visitantes más alternativos a la Ibiza más irreverente culturalmente hablando”, subraya Pedro López en una nota de prensa.

Nacido en 2014, Mal del Cap 'Narratives Mal Dites' es un certamen internacional de cortometrajes y nuevas narrativas que apuesta por obras valientes e irreverentes y por una programación heterogénea que cruza comedia, poesía de vanguardia, cine independiente, cómic underground y cultura trash de internet.

La asociación invita a ciudadanía, medios y visitantes a sumarse a esta jornada festiva que abre una nueva etapa del festival.