Concurso de dibujo y pintura en la Marina para destacar el patrimonio del barrio de Ibiza

La Asociación de Vecinos de La Marina, en colaboración con el Ayuntamiento de Eivissa, organiza el 1º Concurso de Pintura y Dibujo en Vivo ‘Las calles del barrio La Marina’, que se celebrará el sábado 29 de noviembre de 2025, de 9 a 15 horas, en las calles del histórico barrio. El certamen nace para poner en valor el patrimonio, la vida y el espíritu artístico de La Marina, fomentando la creatividad y el encuentro comunitario a través del arte.

Podrán participar personas a partir de 8 años, en tres categorías: infantil (8–13), juvenil (14–17) y adultos (18 o más). La temática consiste en representar calles, edificios, personajes y escenas cotidianas del barrio. Inscripciones: por correo a a.vesinsdelamarina@gmail.com o presencialmente de 9 a 9.45 horas en Plaça Sa Font, donde la organización sellará lienzos o láminas. Cada artista aportará su propio material y realizará la obra en vivo y sin ayuda externa, con técnica y formato libres según las bases: https://goo.su/vhGAGoR.

Cartel de la próxima edición

Un jurado profesional valorará originalidad, creatividad, técnica y calidad. Los premios serán material artístico por valor de 100 € para adulto y juvenil, y 50 € para infantil. Además, la obra ganadora ilustrará el cartel de la próxima edición, prevista para marzo de 2026 (con la intención de celebrar dos ediciones anuales, en noviembre y marzo).

Esta iniciativa se enmarca en el programa de actividades de la Asociación de Vecinos de La Marina para dinamizar el barrio y promover cultura, arte y participación ciudadana en Eivissa. Más información: a.vesinsdelamarina@gmail.com.