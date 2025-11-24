Golpe a la música en vivo en la isla: Cierre definitivo de la sala Teatro Ibiza

La sala Teatro Ibiza, uno de los baluartes de la música en vivo de la ciudad, ha cerrado de forma definitiva. En los últimos años había sido punto de encuentro para los amantes del directo y por su escenario había pasado la práctica totalidad de los músicos de la isla, además de numerosas bandas llegadas de fuera.

El local, gestionado por Juangui Harmsen, llevaba sin actividad desde primeros de octubre tras verse gravemente afectado por las inundaciones que castigaron al barrio vilero de es Pratet y, en particular, a la calle Carlos III, donde se ubica la sala. Entonces se anunció un cierre temporal para recuperarse de los daños, pero la clausura se ha convertido en definitiva. Según ha podido saber Diario de Ibiza, la decisión final obedece a la ruptura del contrato de forma unilateral por parte de la compañía propietaria del hotel en el que se encuentra el espacio, Eurostars Puerto de Ibiza.

Las reacciones del sector no se han hecho esperar. "qué noticia más mala para la música en Ibiza el cierre de mi querido Teatro Ibiza. Uno de los pocos lugares que quedaban en la isla donde escuchar música en vivo de calidad y varios días a la semana durante todo el año. Como músico y como espectador encontré allí un refugio lleno siempre de buen rollo y buena gente, especialmente todo el staff que me trató siempre increíblemente bien. Abrazo y mi agradecimiento a Gabri, Matteo, Yeshe, Aaron, Alain, Michael y tantos otros músicos con los que compartí noches increíbles allí, ahora grandes amigos. Deseo, espero y sé que mi estimado e incombustible Juangui Harmsen pronto nos devolverá la felicidad. Brother, sabes que tienes mi apoyo incondicional. Això és només una aturadeta… Love U”, ha publicado en sus redes el conocido instrumentista Joan Barbé.

También el músico Iván Doménech subraya: “Muy triste de que se cierre el Teatro Ibiza. Sitio maravilloso y hermoso que desprendía música, cultura, hermandad y referencia para todos los que nos dedicamos a ello. Y un gran abrazo y toda mi fuerza para Juangui Harmsen que tanto ha hecho porque en la isla hubiera un gran lugar referente con un trato y una calidad superior”.

Desde la banda Uncle Sal expresan su malestar: “Recibimos con enorme tristeza (y también rabia!) la noticia del cierre definitivo de uno de nuestros escenarios preferidos de esta isla. Conservamos recuerdos imborrables de las veces que pasamos por el Teatro Ibiza, y de lo increíblemente que nos trató Juangui, con ese entusiasmo y buen rollo imbatibles. Le deseamos toda la suerte del mundo para el futuro, así como a los chic@s de la banda. Nos tenéis ganados para siempre, y aunque esto suponga un duro golpe, triunfaréis en lo que hagáis, y nos seguiremos encontrando en el camino. Gracias”.

El guitarrista y cantante de metal Marc Riera, entre muchos otros, se suma a los mensajes: “Muy triste noticia, el mayor de los abrazos a Juangui Harmsen y su familia, y a los músicos y trabajadores, siempre recordaremos el Teatro Ibiza”.

El cierre de Teatro Ibiza deja un vacío inmediato en la programación regular de conciertos de pequeño y mediano formato y supone un nuevo golpe para los aficionados de una isla que cada vez dispone de menos espacios estables para disfrutar de la música en vivo durante todo el año.