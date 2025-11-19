El Gobierno inicia el proceso de decolonización de los museos de América y Antropología

El Museo de Antropología iniciará en diciembre la licitación de los nuevos proyectos museográficos y el de América, en marzo de 2026, en ambos casos desde una perspectiva "decolonial, antirracista, intercultural y contemporánea".

Así lo ha anunciado este miércoles la directora general de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, que también ha informado de que la nueva museografía estará finalizada en el segundo semestre de 2028 y supondrá una inversión de 9,2 millones de euros en el caso del Museo de América y de 4,4 millones en el Antropológico.

Los nuevos enfoques museográficos permitirán abrir la mirada y contemplar la realidad desde múltiples puntos de vista "para superar el eurocentrismo que se encuentra en las raíces de la formación histórica de ambos museos", ha señalado Albert, en un acto en el que ha estado acompañada del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de los directores de los museos Antropológico y de América, Fernando Sáenz y Andrés Gutiérrez, respectivamente.

En el acto, el ministro de Cultura ha explicado que el objetivo de esta decolonización es "actualizar los discursos museísticos para situarlos a la altura de las necesidades culturales y democráticas de la sociedad contemporánea".

Ha informado de que ha sido un proyecto, liderado por comités de expertos (profesionales, académicos y artísticos) con un perfil "plural, participativo y riguroso" a fin de "renovar los enfoques" y responder mejor a las preguntas contemporáneas.

Museos sin renovar, con "enfoques incompletos"

Urtasun ha subrayado que se trata de desarrollar una renovación museográfica que no es solamente técnica: "Es una renovación ética, cívica e ideológica, una manera de garantizar que los museos sean espacios de reflexión compartida".

En el caso del Museo de Antropología, el ministro ha recordado que se trata de una institución creada en el siglo XIX "con la mirada propia de los museos etnográficos de la época" y, aunque ha habido avances, "era necesaria una actualización integral".

Respecto al Museo de América ha precisado que no se había renovado desde los años noventa y conservaba "enfoques incompletos", ya que, por ejemplo, faltaba la perspectiva de género, el impacto de la trata de personas esclavizadas o los parámetros de igualdad.

El ministro ha dicho que los nuevos enfoques permitirán abrir la mirada y contemplar la realidad desde múltiples puntos de vista: "Esto significa explicar las culturas como algo vivo" y "reconocer a los pueblos y a las comunidades, no solo los objetos", ha dicho.

La incorporación del arte contemporáneo

Por ello, una de las grandes novedades de estos proyectos es la incorporación del arte contemporáneo como herramienta de crítica y cuestionamiento a los problemas sociales.

Urtasun ha valorado que ambos proyectos plantean museografías "dinámicas, innovadoras y accesibles", que combinan con nuevos dispositivos audiovisuales, testimonios directos, vitrinas rotatorias, instalaciones artísticas, espacios interactivos y espacios lúdicos y materiales complementarios 'on line'.

Con ello, ha dicho, queda atrás "la revisión rígida" que, a veces, existe en las exposiciones para ofrecer experiencias "coherentes, vivas y en transformación constante".

De esta manera, ha añadido, estos museos asumen un rol con las corrientes internacionales y se convierten en instituciones culturales "que no solo conservan objetos sino que involucran a las comunidades en la narración de sus propias historias".

En definitiva y según Urtasun, se trata de que los museos públicos tengan una función cívica, "y en eso consiste la mirada decolonial".

En concreto, el Museo de Antropología cambiará su exposición permanente para ofrecer un espacio de reflexión y de participación que involucra a las comunidades en la creación de sus propias historias.

En el caso del Museo de América se plantea la renovación de su exposición permanente para mostrar la pluralidad de las culturas americanas y sus movimientos históricos desde la perspectiva decolonial y antirracista.