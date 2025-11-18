Santa Eulària se 'enciende por los Derechos de la Infancia' con la sexta edición de Cuidinfants

Los niños y niñas de Santa Eulària volverán a ser los protagonistas con la celebración de 'Cuidinfants 2025', la jornada festiva y reivindicativa que llega a su sexta edición con motivo del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre). Organizada por el departamento de Infancia y Juventud del Ayuntamiento, la jornada se desarrollará de 11 horas a 18 horas en el Passeig Solidari y está dirigida a jóvenes de entre 3 a 11 años.

Siguiendo la temática seleccionada por Unicef, la edición de este año se centrará en los derechos de la infancia en el entorno digital, bajo el lema 'Enciéndete por los derechos de la Infancia'. Durante el día se abordarán los derechos digitales de los niños y cómo protegerlos frente a los peligros de Internet. Además, 'Cuidinfants' destacará los diez derechos fundamentales de los niños, que incluyen la igualdad, la identidad, la salud, la participación, la protección contra abusos y violencia, la educación, la protección de los niños con diversidad funcional, el juego, el cuidado del medioambiente y la migración.

La jornada comenzará a las 11 horas con el concierto de la Banda Juvenil de la Escuela de Música de Santa Eulària. A las 12 horas, los asistentes podrán disfrutar del tradicional 'ball pagès' con la Colla des Broll. Seguidamente, a las 12.30 horas, se procederá a la lectura del manifiesto del 20N, Día Mundial de la Infancia, a cargo de los miembros del Consell de Participació Infantil i Juvenil de Santa Eulària des Riu.

El programa festivo también incluye la gincana familiar 'Ponts del món'. Inspirada en los viajes y encuentros, cada parada será un puente hacia nuevos aprendizajes. Para participar, se debe formar grupos de dos a cuatro personas (con al menos un adulto) y enviar un correo con los datos a apuntjove@santaeularia.com.

Colaboración de asociaciones

La jornada contará con la colaboración de asociaciones dedicadas a la diversidad funcional, como Ibiza IN, Apfem, Apneef, Actef, ONCE, Disfam y A IF, que dispondrán de una mesa informativa y realizarán talleres inclusivos. También participará la Apima del IES Quartó del Rei.

Además, el rincón de cuentos de 'Respecte i punt, senalló violeta' estará abierto durante toda la jornada para concienciar contra la violencia a la mujer mediante la lectura. Se realizarán también talleres de customización de gorras y talleres de creación de aceites de masajes. Como novedad, este año la jornada se desarrollará sin interrupciones al contar con una zona de food trucks para todos los públicos.