Santa Eulària se 'enciende por los Derechos de la Infancia' con la sexta edición de Cuidinfants
El encuentro se centrará en los derechos digitales y ofrecerá conciertos, 'ball pagès', una yincana familiar y talleres inclusivos este sábado en el Passeig Solidari
Los niños y niñas de Santa Eulària volverán a ser los protagonistas con la celebración de 'Cuidinfants 2025', la jornada festiva y reivindicativa que llega a su sexta edición con motivo del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre). Organizada por el departamento de Infancia y Juventud del Ayuntamiento, la jornada se desarrollará de 11 horas a 18 horas en el Passeig Solidari y está dirigida a jóvenes de entre 3 a 11 años.
Siguiendo la temática seleccionada por Unicef, la edición de este año se centrará en los derechos de la infancia en el entorno digital, bajo el lema 'Enciéndete por los derechos de la Infancia'. Durante el día se abordarán los derechos digitales de los niños y cómo protegerlos frente a los peligros de Internet. Además, 'Cuidinfants' destacará los diez derechos fundamentales de los niños, que incluyen la igualdad, la identidad, la salud, la participación, la protección contra abusos y violencia, la educación, la protección de los niños con diversidad funcional, el juego, el cuidado del medioambiente y la migración.
La jornada comenzará a las 11 horas con el concierto de la Banda Juvenil de la Escuela de Música de Santa Eulària. A las 12 horas, los asistentes podrán disfrutar del tradicional 'ball pagès' con la Colla des Broll. Seguidamente, a las 12.30 horas, se procederá a la lectura del manifiesto del 20N, Día Mundial de la Infancia, a cargo de los miembros del Consell de Participació Infantil i Juvenil de Santa Eulària des Riu.
El programa festivo también incluye la gincana familiar 'Ponts del món'. Inspirada en los viajes y encuentros, cada parada será un puente hacia nuevos aprendizajes. Para participar, se debe formar grupos de dos a cuatro personas (con al menos un adulto) y enviar un correo con los datos a apuntjove@santaeularia.com.
Colaboración de asociaciones
La jornada contará con la colaboración de asociaciones dedicadas a la diversidad funcional, como Ibiza IN, Apfem, Apneef, Actef, ONCE, Disfam y A IF, que dispondrán de una mesa informativa y realizarán talleres inclusivos. También participará la Apima del IES Quartó del Rei.
Además, el rincón de cuentos de 'Respecte i punt, senalló violeta' estará abierto durante toda la jornada para concienciar contra la violencia a la mujer mediante la lectura. Se realizarán también talleres de customización de gorras y talleres de creación de aceites de masajes. Como novedad, este año la jornada se desarrollará sin interrupciones al contar con una zona de food trucks para todos los públicos.
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Ibiza organiza este sábado el tercer concurso de tortillas con patata roja ibicenca
- Una pelea en Ibiza por los orines de un perro acaba en condena judicial
- Condenado por vender una vivienda en Santa Eulària que se inundaba con la lluvia
- Marina Cardona, presidenta de los agricultores ecológicos de Ibiza y Formentera: «Nos sacamos una carrera, pero hemos apostado por trabajar en las tierras de nuestros antepasados»
- Una ganga inmobiliaria en Ibiza: un piso de 80 metros cuadrados con piscina y acceso directo a la playa por 315.000 euros
- Dos sanciones por alquiler turístico ilegal en Ibiza por más de 740.000 euros