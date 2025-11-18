El Museo Arqueológico de Ibiza dedica un seminario a la mujer en la antigua Roma
Tres conferencias del 26 al 28 de noviembre en la Sala de Actos del Museu Monogràfic Puig des Molins a cargo de Rosa María Cid López
La Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (AAMAEF), en colaboración con el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF), presenta el seminario de historia antigua ‘Dones a l’antiga Roma’, a cargo de Rosa María Cid López, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo.
El ciclo propone una mirada rigurosa y con perspectiva de género al papel de las mujeres en la sociedad romana —desde las ciudadanas hasta las esclavas—, analizando figuras que marcaron la política y la cultura de Roma.
Las sesiones se celebrarán los días 26, 27 y 28 de noviembre, a las 19 horas, en la Sala de Actos del Museu Monogràfic Puig des Molins (Via Romana, 31, Eivissa). La entrada es gratuita y no requiere reserva, con aforo limitado a 80 personas.
El programa incluye las conferencias ‘Ser mujer en Roma. De la ciudadana a la esclava’, ‘Livia, la matrona perfecta: más allá de Tácito’ y ‘Agripina y su hijo Nerón: de madre óptima a mujer atroz’. Una ocasión para profundizar en la historia y comprender cómo las vidas y acciones de estas mujeres influyeron en la construcción del poder y la sociedad romana.
