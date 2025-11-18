El Club Náutico Ibiza recupera su memoria colectiva con un documental
La exposición ‘Cent anys d’història d’esport i passió per la mar’ acoge el jueves 20 la proyección del documental ‘Fotos amb història del Club Náutico Ibiza’ y un coloquio con Ana Serapio
El Club Náutico Ibiza continúa los actos de su primer centenario con una propuesta centrada en la memoria y el espíritu comunitario. La exposición ‘Cent anys d’història d’esport i passió per la mar’, abierta al público del 12 al 29 de noviembre en Sa Nostra Sala, recorre el pasado y el presente de una entidad que lleva cien años vinculada a la vida deportiva y social de la isla.
En el marco de la muestra, el jueves 20 de noviembre, a las 20 horas, se proyectará el documental ‘Fotos amb història del Club Náutico Ibiza’, una pieza que invita a viajar en el tiempo y reconocer la huella del club en varias generaciones. El trabajo, del cineasta Enrique Villalonga y la psicóloga Ana Serapio, nace de la grabación de socios de distintas épocas comentando fotografías personales que marcaron su vivencia en la entidad.
Coloquio abierto
Tras la proyección, Ana Serapio dinamizará un coloquio abierto con el público para activar la memoria colectiva y poner en valor la dimensión social, emocional y cultural del Club Náutico Ibiza a lo largo de su centenario.
La jornada del día 20 se presenta como uno de los momentos más especiales del aniversario: un encuentro para escuchar, recordar y agradecer a quienes han construido, con su dedicación y pasión por el mar, la identidad del club.
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Ibiza organiza este sábado el tercer concurso de tortillas con patata roja ibicenca
- Una pelea en Ibiza por los orines de un perro acaba en condena judicial
- Condenado por vender una vivienda en Santa Eulària que se inundaba con la lluvia
- Marina Cardona, presidenta de los agricultores ecológicos de Ibiza y Formentera: «Nos sacamos una carrera, pero hemos apostado por trabajar en las tierras de nuestros antepasados»
- Una ganga inmobiliaria en Ibiza: un piso de 80 metros cuadrados con piscina y acceso directo a la playa por 315.000 euros
- Dos sanciones por alquiler turístico ilegal en Ibiza por más de 740.000 euros