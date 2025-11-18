El Club Náutico Ibiza recupera su memoria colectiva con un documental

El Club Náutico Ibiza continúa los actos de su primer centenario con una propuesta centrada en la memoria y el espíritu comunitario. La exposición ‘Cent anys d’història d’esport i passió per la mar’, abierta al público del 12 al 29 de noviembre en Sa Nostra Sala, recorre el pasado y el presente de una entidad que lleva cien años vinculada a la vida deportiva y social de la isla.

Ana Serapio, Paco Costa y Enrique Villalonga / CNI

En el marco de la muestra, el jueves 20 de noviembre, a las 20 horas, se proyectará el documental ‘Fotos amb història del Club Náutico Ibiza’, una pieza que invita a viajar en el tiempo y reconocer la huella del club en varias generaciones. El trabajo, del cineasta Enrique Villalonga y la psicóloga Ana Serapio, nace de la grabación de socios de distintas épocas comentando fotografías personales que marcaron su vivencia en la entidad.

Coloquio abierto

Tras la proyección, Ana Serapio dinamizará un coloquio abierto con el público para activar la memoria colectiva y poner en valor la dimensión social, emocional y cultural del Club Náutico Ibiza a lo largo de su centenario.

Otro momento del rodaje / CNI

La jornada del día 20 se presenta como uno de los momentos más especiales del aniversario: un encuentro para escuchar, recordar y agradecer a quienes han construido, con su dedicación y pasión por el mar, la identidad del club.