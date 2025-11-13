Rui Couceiro, escritor: "El suicidio de los mayores refleja que algo no está funcionando en la sociedad""

El autor luso Rui Couceiro cuenta con dos novelas en el mercado, una de ellas de traducida al castellano.

¿Qué le hizo dar el salto de editor a escritor?

Siempre he querido ser muchas cosas. He querido ser alpinista, futbolista, he querido ser periodista y lo he sido. Todos esos sueños que he tenido los he dejado de querer, todos, menos el sueño de ser escritor. Hace 20 años empecé en el mundo de la edición porque quería estar cerca de los escritores y de los libros porque sabía que quería ser escritor, pero no sabía cuándo estaría listo.

¿Hubo algo que le dijera que era el momento?

Lo he intentado muchísimas veces, pero no lo he conseguido. Las tentativas eran muy malas. Me daba mucha vergüenza lo que estaba produciendo. Estaba haciendo un doctorado porque no tenía el talento suficiente, pero siempre hay una persona en tu vida que te puede ayudar más que tú piensas que es posible. Mi mujer, Elena, un día tras volver de trabajar en los libros de otros y estando trabajando en mi tesis me dijo que me estaba engañando a mí mismo, que tenía que escribir la novela que tenía en mi cabeza. Dejé mi tesis y durante seis años de lunes a viernes trabajaba para los libros de otros y el fin de semana escribía mi novela.

¿De qué manera surgió 'Baiôa sin fecha de muerte' su novela traducida al castellano?

Al principio fue la imagen de un hombre mayor que estaba pintando una casa en ruinas para evitar la desaparición de su pueblo, de su memoria, de su identidad, de su cultura y evitar el final de sí mismo.

La novela se sitúa en el Alentejo, que presenta muchos paralelismos con regiones españolas como Zamora, como pérdida de población, de servicios, un atroz envejecimiento... ¿Por qué le otorga visibilidad?

Esa realidad transforma a las personas que están en esos territorios en personas de tercera categoría porque son olvidadas. El poder central las ve como si fueran de tercera categoría, con personas con menos derechos y eso no es admisible. Yo no quiero moralizar, tengo las preguntas, y lo que escribo es para ayudar a hacer preguntas.

La muerte está muy presente en su novela, desde la muerte de los pueblos, a la muerte de sus escasos moradores que optan por el suicidio, una situación que está en aumento.

En la novela muchos se matan porque no hay camino, no hay nada que puedan hacer para cambiar su destino. Es muy importante hablar de esa cuestión porque no solo es trágica para los que mueran y para sus familias. Simbólicamente es muy trágico para nosotros en cuanto pueblo y evidencia que algo que no está funcionando como sociedad.

El novelista Rui Couceiro. / Neusa Ayres

La soledad es otro ingrediente en el que profundiza.

Son los dos lados de la moneda. Las personas están solas y después se matan porque es como un cáncer que te mata de dentro, y, al final, no tienes solución. La salud mental es fundamental, pero en estos pueblos no hay médicos, no hay personas que puedan cuidar de tu salud básica ¡imagina de tu salud mental!

Relación ibérica

Participa en un encuentro de escritores de España y Portugal en torno a la poesía, a la literatura. ¿Hay una frontera cultural todavía por romper?

Sí. Hay una frontera demasiado grande. Muchas veces pienso que Portugal y España están separados por un muro, no se miran a los ojos. Las personas que viven cerca de la frontera no están en esta situación, conocen el otro lado, pero el resto del país realmente lo ignora. Yo pienso que necesitamos crear autopistas culturales para que estemos más cerca. La actividad que tiene lugar en Zamora es realmente muy necesaria. España mira a Portugal como mira la capital a las pequeñas ciudades de provincia. En España los periodistas me dicen que no conocen a los escritores portugueses, pero yo les contesto, somos muchos, hay muchos, y son muy buenos, no solo existe José Saramago.

El arte literario también tiene una dimensión lírica, la dimensión poética del lenguaje

Su primera novela se ha traducido al castellano entre otras lenguas. ¿Qué supone para usted?

He tenido mucha suerte de que a los editores de Siruela les ha gustado mi novela, puede ser también porque habla de una realidad que también está cerca de lo que pasa en España y que llega al lector español, que es con lo que todo autor sueña. Cuando publicas, lo haces porque deseas tener lectores. Estar ahora publicado en España y con muy buena aceptación resulta muy positivo para mí porque yo leo muchísimo en castellano porque la construcción narrativa es muy parecida, porque la construcción de las frases en las lenguas también es igual.

Su novela tiene mucho de prosa poética.

Sí, yo pienso que es bastante poética. La poesía forma parte de la construcción de un texto, es un elemento más. Si no hay poesía no es fácil que lo que escribes sea literatura, puede ser otra cosa. El arte literario también tiene una dimensión lírica, la dimensión poética del lenguaje.

Y apela mucho a los sentidos. ¿De manera consciente o inconsciente?

Tiene que ver con la persona que soy. Yo soy un tipo que siempre está muy alerta, algo, desde mi punto de vista, muy importante para un escritor. Hay una cita de Susan Sontag que me gusta mucho "un escritor es alguien que presta atención al mundo". Y ese prestar atención lo hacemos con todos los sentidos. Hay recuerdos que tienen que ver con el olor, con el sonido incluso recuerdos de cuando éramos chicos. Creo que eso es muy importante para hacer una novela que sea completa , que en ella el lector pueda encontrar todo lo que hay en el mundo.

Escritura

¿Qué escritor quieres ser?

Yo quiero ser un escritor que consiga hacer lo mejor que pueda hacer y ahora mismo yo sé que puedo hacerlo mejor. Siempre tenemos un límite y yo quiero buscar mi límite.

¿Considera el oficio de escritor, este hacer con las palabras de la escritura, algo vocacional?

Sí que es una vocación, pero es mucho más trabajo que vocación. A mí me gusta muchísimo como Camilo José Cela decía, que es un poquito de talento de vocación y todo el resto es trabajo, trabajo. Trabajar todo el santo día. Necesitas querer mucho y trabajar mucho, pero es necesario que tengas una base de alguna vocación.