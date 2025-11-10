El ‘XVIII Cicle de Concerts de Tardor’ vuelve en Sant Josep con dos recitales de órgano este noviembre

El Ayuntamiento de Sant Josep y la parroquia del pueblo presentan el ‘XVIII Cicle de Concerts de Tardor a l’Orgue de Sant Josep’, un programa que vuelve a situar a la localidad como referencia de la música para órgano en Balears.

El ciclo se inaugura este domingo 16 de noviembre, a las 12 horas, con el recital de Jesús Ciero Polvillo, organista titular de la Capilla de Montserrat de Sevilla y profesor del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Bajo el título ‘Tradición y modernidad en la música contemporània hispalense’, el concierto rinde homenaje a la creación contemporánea para órgano en Sevilla con un repertorio colorista y de armonías atrevidas, poco habitual en las programaciones para este instrumento. Participará también el Petit Cor, coro de cámara de Eivissa.

La segunda cita será el sábado 29 de noviembre, a las 20.15 horas, con Nofre Morey Munar, profesor de órgano del Conservatorio de Palma, que ofrecerá un programa de escuela clásica alemana bajo el título ‘Un recorregut per l’Alemanya del Nord’.

El ciclo de Sant Josep es ya un clásico y referente de los conciertos de órgano en las islas, por el que han pasado organistas e instituciones musicales de renombre. El órgano de Sant Josep, construido en los talleres de Pere Reynés Florit en Campanet (Mallorca), de estilo barroco y tradición catalana, cuenta con 20 registros sonoros y 1.500 tubos de madera y estaño.

El Cicle de Concerts d’Orgue está organizado por el Cor de Sant Josep y cuenta con el patrocinio del Ajuntament de Sant Josep y la Associació de Vesins de Sa Raval.