El KamBrass Quintet protagoniza el tercer concierto de ‘Eivissa Clàssica’ y ofrece una masterclass para alumnos de música

El KamBrass Quintet, una de las formaciones de viento-metal más destacadas del momento, ofrecerá el tercer concierto de ‘Eivissa Clàssica 2025’ el sábado 15 de noviembre, a las 19 horas, en Can Ventosa. El grupo —integrado por Daniel Ferriz y Josep Urpí (trompetas), Miquel Badia (trompa), Àlex Franch (trombón) y David Tarrida (tuba)— presentará un programa ecléctico y enérgico bajo el título ‘Does it Suit(e)?’, un recorrido por distintas épocas y estilos que viaja de la danza antigua al jazz y Broadway.

El repertorio incluye obras de Juan del Encina, John Dowland, André Lafosse, Enric Granados, Isaac Albéniz, Leonard Bernstein y Enrique Crespo, además de la pieza contemporánea ‘Oxímoron’, de la compositora vasca Garazi Zabaleta, escrita recientemente para el conjunto.

Masterclass para estudiantes

Como actividad paralela, el viernes 14 de noviembre, a las 19 horas, el quinteto impartirá una masterclass gratuita dirigida al alumnado de las escuelas de música, el Conservatorio y el Patronato Municipal de Música de Eivissa. La sesión, de unos 50 minutos, permitirá conocer de cerca el trabajo de un grupo profesional, profundizando en aspectos técnicos e interpretativos y en el trabajo en equipo propio de la música de cámara. Inscripción gratuita mediante formulario.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 8 € en venta anticipada online (ticketib.com) y 10 € en taquilla. Más información e inscripciones en la web oficial del concierto: ‘www.eivissaclassica.com/doesit-suite’. Los estudiantes de música de la isla pueden solicitar invitaciones gratuitas para los conciertos celebrados en Can Ventosa escribiendo a ‘eivissaclassica@gmail.com