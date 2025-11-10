Dos conferencias en torno al rey Sanç I en El Arqueológico de Ibiza

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF) programa un ciclo de dos conferencias vinculado a la exposición temporal ‘Sanç I, rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat (1311-1324)’, abierta en el Museu Monogràfic Puig des Molins. Las sesiones son con entrada libre y gratuita, sin reserva previa, hasta completar aforo.

El miércoles 12 de noviembre, a las 19 horas, Ricard Urgell impartirá ‘El problema feudal a Eivissa i Formentera entre l’església de Tarragona i la Corona de Mallorca: el procés de 1312’: una revisión de las monarquías feudales del siglo XIII, la conquista de las Pitiusas, la donación a Guillem de Montgrí, los pactos y repartos posteriores, y los conflictos abiertos entre Jaume II de Mallorca, Sanç y la Iglesia de Tarragona.

El jueves 13 de noviembre, a las 19 horas, Eusebia Rayó ofrecerá ‘Reines de Mallorques’, sobre la influencia política y social de las reinas en la formación y consolidación del Reino de Mallorca (siglos XIII y XIV), desde Violant d’Hongria hasta episodios que muestran su capacidad de incidir en la política mediterránea.