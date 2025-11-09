El Club de Lectura de Santa Eulària, Premio de Honor de las Letras Pitiusas en su 20 aniversario

El Club de Lectura de Santa Eulària ha sido distinguido con el Premio de Honor de las Letras Pitiusas 2026, según se dio a conocer en la tarde-noche de este sábado, durante el acto conmemorativo de su vigésimo aniversario celebrado a las 20.30 horas. La organización avanzó que la entrega oficial del galardón tendrá lugar en marzo del próximo año, en la gala anual de los premios.

El anuncio corrió a cargo de Ramon Mayol, editor y miembro del equipo organizador del certamen, quien destacó “los méritos innegables” del club por veinte años de actividad ininterrumpida dedicada a promover la lectura, el debate y la cultura literaria en Santa Eulària y en el conjunto de las Pitiusas. La elección, subrayó, reconoce el trabajo de base y el impacto duradero que un club de lectura puede ejercer sobre la vida cultural de un territorio.

Una reunión del Club de Lectura de Santa Eulària / ASE

El homenaje puso en valor la trayectoria colectiva y, de manera especial, a las figuras clave que han sostenido el proyecto desde sus inicios. Entre ellas, Iolanda Bonet, fundadora y primera coordinadora del club, recordada como la chispa inicial de la iniciativa; Agnès Vidal, cuya labor fue fundamental para el desarrollo y la estabilidad del grupo a lo largo de los años, y Lluís Ferrer Ferrer, escritor y actual coordinador, que ha impulsado la programación reciente.

El aniversario reunió asimismo a autores y autoras que han acompañado la trayectoria del club, como Cristina Amanda Tur (CAT), Helena Tur, Rebecca Beltrán, Joan Mayans, Toni Montserrat, Vicent Tur y el propio Lluís Ferrer, en un acto que contó con la presencia de la concejala de Cultura, Marisol Ferrer.

El más longevo de las Pitiüses

Nacido en 2005, el Club de Lectura de Santa Eulària es el más longevo de las Pitiusas y ha mantenido su actividad sin interrupción, convirtiéndose en un espacio de encuentro para lectores y creadoras locales, y en un motor de dinamización cultural con centenares de sesiones y actividades paralelas. La concesión del Premio de Honor en 2026 pretende reconocer esa continuidad, la vocación comunitaria y la apertura a nuevas voces que han caracterizado su recorrido.

La organización recordó que el certamen de las Letras Pitiusas mantiene abierta la convocatoria de su edición 2026 para el envío de trabajos en catalán o en castellano, en las modalidades de poesía y relato breve. Las bases pueden consultarse en la página oficial del concurso.

Con este anuncio, el XX aniversario del Club de Lectura de Santa Eulària culminó con un reconocimiento institucional que refrenda su papel como piedra angular de la lectura pública en la isla y anticipa una gala de marzo en la que se formalizará el galardón dentro del programa del décimo aniversario de los Premios de las Letras Pitiusas.