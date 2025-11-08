Diez álbumes en los que las estrellas del pop han hablado con Dios antes que Rosalía

Con su iconografía católica y sus alusiones a la búsqueda de una trascendencia de naturaleza religiosa, Rosalía emprende en su nuevo disco, 'Lux', un camino que ya han transitado antes que ella numerosos artistas. Desde que en 1967 Brian Wilson describió las canciones que estaba componiendo para el álbum de los Beach Boys 'Smile' como "sinfonías adolescentes para Dios", han sido muchas las estrellas que han utilizado la música pop (en su sentido más amplio) para acercarse a la divinidad, a menudo después de un proceso de profunda transformación espiritual. Los discos que en los últimos 60 años han tratado de reflejar ese diálogo conforman una lista inacabable y los 10 álbumes que se reseñan a continuación son solo una pequeña muestra

George Harrison. 'All things must pass' (1970) Abrumado por el pandemónium de la beatlemanía, el más joven de los Fab Four buscó refugio en el hinduismo, el yoga y la meditación. También, uh, en el LSD. Esa búsqueda espiritual desde el seno del grupo más influyente del mundo redefinió el rol de la estrella pop en Occidente. Su primera ofrenda tras la disolución de los Beatles fue un monumental triple álbum marcado por la devoción sincera ('My sweet lord') en el que el ego del artista se disuelve en el mantra, la melodía y una producción de Phil Spector de lo más aparatosa.

Cat Stevens. 'Tea for the Tillerman' (1970) Siete años antes de que una ola providencial lo salvara de morir ahogado en la costa de Malibú y propiciara una sonada conversión al islam y un cambio de nombre, el cantautor londinense pasó un año de convalecencia a causa de una tuberculosis que le hizo cuestionarse su estilo de vida y abrazar una nueva espiritualidad. De esa inquietud nacieron discos como este, con canciones que buscan la paz interior y la inocencia perdida en un mundo frenético. Paradójicamente, el álbum catapultó a su autor a un vertiginoso estrellato planetario.

Patti Smith. 'Easter' (1978) La poeta y cantautora que en 1975 había abierto su primer elepé, 'Horses', con la frase "Jesús murió por los pecados de alguien pero no por los míos" se descolgó tres años después con un álbum cargado de simbología religiosa que incluía referencias no sarcásticas al bautismo y la sangre de Cristo y un sentido recitado del Salmo 23 ("el Señor es mi pastor / nada me falta"). Una clave: entre un disco y otro, Smith había sufrido un grave accidente en el escenario que interpretó como la respuesta divina a sus desafíos punk.

Bob Dylan. 'Slow Train Coming' (1979) La conversión religiosa más célebre de la historia del rock: un Dylan en horas bajas que hace frente a un reciente divorcio y a las peores críticas de su carrera encuentra sobre el escenario una cruz de plata arrojada por un espectador y renace como cristiano. Para dejar testimonio, graba un álbum (el primero de una trilogía) en el que, entre guitarras y góspel, predica la llegada del "tren lento" de la salvación. "Nacer de nuevo es difícil", confesó Dylan en 1980 a un entrevistador. Tampoco fue fácil para tus fans, Bob.

Bob Marley & The Wailers. 'Uprising' (1980) En el último disco de estudio que grabó, Marley se embarcó en una jubilosa exploración de las doctrinas del movimiento rastafari que había abrazado en los años 60. Canciones como 'Could you be loved' o la arrebatadora 'Redemption song' parecían poner un imbatible colofón a un largo viaje espiritual que, sin embargo, aún había de proporcionar un inesperado último capítulo: seis meses antes de morir de cáncer a los 36 años, el cantante jamaicano se convirtió al cristianismo en el seno de la Iglesia Ortodoxa Etíope.

Madonna. 'Ray of Light' (1998) Ya desde su mismo nombre, Madonna ha sido probablemente la artista que con más eficacia ha integrado la imaginería de las distintas tradiciones religiosas en la música pop. Nueve años después de ganarse una condena del Vaticano por escenificar un encuentro íntimo con un santo en el videoclip de 'Like a prayer', la artista entregó su elepé más hondo e introspectivo, brillante reflejo de un despertar espiritual que bebía tanto de la educación católica como del acercamiento al misticismo oriental, el budismo y la cábala.

Lauryn Hill. 'The miseducation of Lauryn Hill' (1998) La historia de la música soul puede describirse como una larga travesía de la iglesia al club nocturno, con trayecto de vuelta en no pocos casos. En esa tradición se inscribe el disco que convirtió a la cantante de The Fugees en una estrella por derecho propio, un contundente manifiesto personal en el que la fe religiosa y el diálogo con Dios no son una marca de sumisión sino, por el contrario, las herramientas de liberación que permiten a la artista cortar lazos con un pasado dañino y afirmarse como una mujer independiente.

Prince. 'The Rainbow Children' (2001) La idea del sexo como vía de conexión con la divinidad ya estaba presente en toda la obra de Prince desde sus inicios. Pero al llegar al álbum número 24, ese diálogo entre erotismo y religión adquirió una nueva naturaleza después de que, bajo la influencia de su amigo Larry Graham (bajista de Sly & The Family Stone), Prince Rogers Nelson 'fichara' por los Testigos de Jehová; una conversión que se tradujo en un torrente de jazz-funk espiritual en el que el amor y la fe son los pilares que sostienen la arquitectura del universo.

Juan Luis Guerra 4.40. 'Para ti' (2004) ¿Es posible bailar bachata y alabar al Señor al mismo tiempo? El autor de 'La bilirrubina' lo tiene claro. Después de encontrar en la fe evangélica la salida a una profunda crisis espiritual, Guerra concluyó que, en su condición de músico dominicano, la forma más genuina de servir a Dios era a través del merengue y en su noveno álbum de estudio mezcló ritmos caribeños y versículos bíblicos para alumbrar a una suerte de góspel tropical en el que el fervor religioso se expresa tanto con la palabra como con las caderas.