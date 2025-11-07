Zinètic: la Z cinéfila de Ibiza vuelve al Cine Regio con su décima edición

El ciclo Zinètic regresa al Cine Regio de Sant Antoni con una décima edición que reafirma su vocación de cine alternativo y conversación compartida. El ciclo, impulsado por Juanjo Ribas y Josep Sendra con la implicación del Ayuntamiento de Sant Antoni y del propio Cine Regio, se celebrará del 14 de noviembre de 2025 al 27 de marzo de 2026 y proyectará nueve películas en versión original con subtítulos los viernes en la última sesión, el horario oscilará entre 20.30 y 21.30 horas, con entrada única de 6 euros.

La programación se abre el 14 de noviembre con ‘La germanastra lletja’, una sátira subversiva sobre los ideales de belleza y la mercantilización del cuerpo femenino. Continuará el 28 de noviembre con ‘The Mastermind’, de Kelly Reichardt; seguirá el 12 de diciembre con ‘Resurrection’, de Bi Gan; y, ya en 2026, el 9 de enero con ‘Bugonia’, de Yorgos Lanthimos.

Ya en 2026, el 23 de enero llegará ‘Father Mother Sister Brother’, de Jim Jarmusch; el 13 de febrero, ‘No Other Choice’, de Park Chan-wook; el 27 de febrero, ‘Decorado’, de Alberto Vázquez; el 13 de marzo, ‘O agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho; y el ciclo se cerrará el 27 de marzo con ‘O último azul’, de Gabriel Mascaro. Los horarios definitivos y cualquier novedad se anunciarán en las redes de Zinètic Cinema (Instagram, Facebook y X).

Programa completo:

Viernes 14 de noviembre

‘La germanastra lletja’. De Emilie Blichfeldt (Noruega).

Viernes, 28 de noviembre de 2025

‘The Mastermind’. De Kelly Reichardt (Estados Unidos).

Viernes, 12 de diciembre de 2025

‘Resurrection’. De Bi Gan (China, ).

Viernes, 9 de enero de 2026

‘Bugonia’. De Yorgos Lanthimos (Irlanda).

Viernes, 23 de enero de 2026

‘Father Mother Sister Brother’. De Jim Jarmusch (Estados Unidos).

Viernes, 13 de febrero de 2026

‘No Other Choice’. De Park Chan-wook (Corea del Sur).

Viernes, 27 de febrero de 2026

‘Decorado’. De Alberto Vázquez (España).

Viernes, 13 de marzo de 2026

‘O agente secreto’. De Kleber Mendonça Filho (Brasil).

Viernes, 27 de marzo de 2026