El Club de Lectura para adultos de Santa Eulària celebra 20 años de vida
Una mesa redonda con autores locales conmemora el aniversario este sábado en la Biblioteca Municipal de la Villa del Río
El Club de lectura para personas adultas de Santa Eulària cumple 20 años de trayectoria, una actividad ininterrumpida desde el otoño de 2005 que suma 240 sesiones ordinarias y varias actividades extraordinarias. Para celebrar la efeméride, el sábado 8 de noviembre, a las 20.30 horas, se ha organizado una mesa redonda en la Biblioteca Municipal de la Villa del Río (calle Joan Tur, 9).
En el encuentro participarán autores locales vinculados al club en distintos momentos, que compartirán experiencias, presentarán sus trabajos recientes y atenderán preguntas del público. Además, la Llibreria Mediterrània instalará un punto de venta para adquirir ejemplares y recibir dedicatorias de los invitados.
Entre los escritores confirmados figuran Vicent Tur, Toni Montserrat, Joan Mayans, Helena Tur, Rebecca Beltrán y Cristina Amanda Tur (CAT), así como Iolanda Bonet, quien aprovechará la ocasión para rendir homenaje a la primera coordinadora del club. El acto busca poner en valor la labor del club de lectura y la aportación de sus autores, además de fomentar la participación de la ciudadanía en esta celebración cultural.
