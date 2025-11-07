Abierta la convocatoria del premio de narrativa corta Neus Balanzat

El IES Quartó de Portmany ha abierto la convocatoria del Concurso Literario de Narrativa Corta Neus Balanzat 2026, una iniciativa que busca fomentar la creatividad y la expresión escrita entre el alumnado de las Pitiusas. Podrán participar estudiantes desde 6º de Primaria hasta 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Tras la buena acogida del curso pasado, el certamen volverá a celebrarse de forma presencial en el propio instituto el 16 de diciembre de 2025, a las 10 horas. La organización facilitará el material necesario para la redacción de los relatos y se limita la participación a 10 alumnos por centro educativo. Las obras deberán ser inéditas y estar escritas en catalán o en castellano.

Un jurado integrado por profesorado del IES Quartó de Portmany evaluará los textos atendiendo a originalidad, estilo, profundidad temática, coherencia, cohesión y corrección gramatical. Se concederán dos premios: un primer premio de 400 euros (en metálico o vales de los patrocinadores) y un segundo premio de 200 euros (en metálico o vales de los patrocinadores). La entrega de galardones tendrá lugar el 16 de enero, durante la tradicional diada de Sant Antoni que celebra el centro.

Sin inteligencia artificial

La organización subraya el valor formativo de un concurso que apuesta por la autoría real del alumnado: la escritura se realiza en el momento, a mano y sin apoyos virtuales, para garantizar relatos auténticos, “no generados por inteligencia artificial”.

Los centros educativos de Eivissa y Formentera disponen ya de las bases y del formulario de inscripción. Para consultas adicionales, está habilitado el correo biblioteca@iesquartodeportmany.es. La convocatoria anima a “dejar volar la imaginación” y participar en una cita que se ha consolidado como escaparate del talento literario joven en las islas.