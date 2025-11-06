Programa completo de las fiestas de Santa Gertrudis 2025

Santa Gertrudis ya luce ambiente festivo con un programa que reúne actividades repartidas desde finales de octubre hasta el 6 de diciembre y dirigidas tanto a vecinos como a visitantes. Aunque algunas citas ya se han celebrado, el grueso de la programación arranca este sábado 8 de noviembre.

Ese día se dará el pistoletazo de salida con el XII Torneo de Tenis, el pasacalle inaugural con música y animación y la feria de vinos EiViFest, desde las 13 horas, que contará con food trucks y la música de Vermut a 45 RPM pinchando en vinilo. Por la tarde, la charanga La Xanga Marching Band recorrerá las calles del pueblo y la noche cerrará con los conciertos de Los del Varadero y la sesión de DJ Bang Bang.

El domingo 9 de noviembre será una jornada para todas las edades: por la mañana, fiesta infantil 'La máquina del tiempo' con castillos hinchables; por la tarde, misa solemne y ball pagès, y a continuación la comida de la tercera edad en el restaurante Santa Gertrudis.

El viernes 15 de noviembre llega el popular 'Día en la Granja', con talleres, actividades educativas y degustaciones, además de una caminata por los alrededores del pueblo, la primera jornada del Trofeo de Hípica y el Campeonato de “tir amb bassetja” en Junts Farm. La jornada concluirá con música en directo de La Verbenita.

El día grande

La Gran Festa Patronal será el domingo 16 de noviembre. El día grande incluye la segunda jornada del Trofeo de Hípica, la emotiva Misa Solemne, procesión y el ball pagès a cargo del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. El broche lo pondrá el concierto de Canallas del Guateke a partir de las 20 horas en la carpa festiva.

La programación continuará en las semanas siguientes con propuestas deportivas y gastronómicas. Destaca especialmente el último fin de semana de noviembre, con la VI edición del Concurs Mundial d’Arròs amb Pebrassos i Trossos y la XV Cursa de sa Sobrassada, dos citas que se han consolidado como grandes atractivos de las fiestas.

Programa completo:

Sábado, 8 de noviembre

9.30 horas: Inicio del XII Torneo de Tenis. Pistas municipales de tenis.

13 horas: Pasacalles inaugural con el Grup de Balls Tradicionals y baile popular. Calles del pueblo y plaza.

13 horas a 0 horas: EiViFest, Feria de Vinos de la Tierra con Vermut a 45 RPM y food trucks. Aparcamiento junto a la plaza.

15.30 horas a 17.30 horas: Pasacalles con la charanga La Xanga Marching Band. Calles del pueblo.

20 horas a 21.30 horas: Concierto de Los del Varadero. Carpa.

21.30 horas a 0 horas: Sesión de DJ Bang Bang. Carpa.

Domingo, 9 de noviembre

10 horas a 13 horas: Fiesta infantil “La máquina del tiempo” y castillos hinchables (Cachirulo). Plaza del Parque.

10 horas: BiciKids (Academia de Ciclismo/Judo Club JL Polo). Cruce de la carretera a Sant Mateu.

12 horas: Misa solemne y ball pagès (Grup de Balls Tradicionals). Iglesia y plaza.

14 horas: Comida de la tercera edad. Restaurante Santa Gertrudis.

17.30 horas: Teatro familiar “Històries de la mar” (A.V. Es Molí de Sant Antoni). Detrás de las piscinas.

19 horas: Bingo (pago en metálico y entrega de regalos). Edificio polivalente detrás de las piscinas.

Martes, 11 de noviembre

17 horas: Taller de elaboración de un cesto de flores secas para mayores. Edificio polivalente detrás de las piscinas.

19 horas: Bingo para mayores. Club de Mayores de Santa Gertrudis.

Sábado, 15 de noviembre

9 horas a 16 horas: Día en la Granja con talleres, actividades educativas, tours y degustaciones. Junts Farm (antigua Vaqueria).

10 horas: Caminata por los alrededores del pueblo (10 km, dificultad fácil). Salida desde la iglesia.

10.30 horas: Primera jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales. Club Hípico Can Mayans.

11 horas: Campeonato de “tir amb bassetja”, puntuable para el Campeonato de Ibiza. Junts Farm.

12.30 horas: Presentación de la exposición de cestas de la asociación Art amb B. Junts Farm.

18 horas a 1 horas: La Verbenita. Carpa.

Domingo, 16 de noviembre

10.30 horas: Segunda jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales. Club Hípico Can Mayans.

12 horas: Misa solemne, procesión y ball pagès (Grup de Balls Tradicionals). Iglesia y plaza.

20 horas: Concierto de Canallas del Guateke. Carpa.

Sábado, 22 de noviembre

9 horas a 16 horas: Día en la Granja con talleres, actividades educativas, tours y degustaciones. Junts Farm (antigua Vaqueria).

16.30 horas: XV Cursa de sa Sobrassada. Zona urbana de Santa Gertrudis.

Domingo, 23 de noviembre

9.30 horas: Final del XII Torneo de Tenis y entrega de premios. Pistas municipales de tenis.

12 horas: Misa con bendición de los niños. Iglesia de Santa Gertrudis.

12 horas: VI Concurso Mundial de Arroz con Setas y Trozos con música de John Sax. Carpa.

Sábado, 6 de diciembre