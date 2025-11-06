Cuentos, arte y títeres en el ciclo infantil 'A la tardor, Sant Jordi'

La asociación cultural Ses Barsetes, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep, impulsa una nueva edición del ciclo familiar ‘A la tardor, Sant Jordi’, con propuestas pensadas para los más pequeños y sus familias. Las actividades se celebrarán todos los sábados de noviembre, a las 18 horas, en el salón de actos del CEIP Sant Jordi, con entrada libre hasta completar aforo.

La programación arranca el 8 de noviembre con ‘Rosa Rodamon i les criatures de la nit’, a cargo de Anakrònica, un espectáculo en catalán de 60 minutos que reúne tres cuentos de miedo y misterio y una canción “terrorífica”, recomendado a partir de 6 años. El 15 de noviembre llegará ‘Laboratori màgic. Cuidant el planeta Terra’, de la compañía Mandarina, una propuesta en catalán de 50 minutos que combina diversión y divulgación para sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años y a sus familias. El 22 de noviembre se ofrecerá un taller de pintura conducido por Lola Hidalgo, orientado a mayores de 6 años, con plazas limitadas e inscripción previa en sesbarsetes@gmail.com. El ciclo se cerrará el 29 de noviembre con ‘Circumloqui’, de Peus de Porc, un espectáculo de títeres sin texto de 45 minutos, con humor, “ingeniería casera” y música en directo, apto para todos los públicos.

Propuestas culturales todo el invierno

La concejala de Cultura, Maria José Ríos, ha puesto en valor el papel de la entidad: «La enorme labor que realiza esta agrupación icónica del municipio, muy arraigada en Sant Jordi, se nota en la cantidad de actividades culturales que organiza y en cómo dinamiza el pueblo, en esta ocasión acercando la cultura a los más pequeños». En la misma línea, Tanit Ribas, miembro de Ses Barsetes, ha recordado el origen y consolidación del programa: «En 2015 nació este ciclo con la idea de ofrecer propuestas culturales durante el invierno y, año tras año, hemos logrado consolidarlo como una cita esperada por las familias de Sant Jordi».

Con esta edición de ‘A la tardor, Sant Jordi’, el Ayuntamiento y Ses Barsetes reafirman su apuesta por una cultura accesible y de proximidad, fortaleciendo el tejido asociativo local y ofreciendo espacios de encuentro para la comunidad. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.