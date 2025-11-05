El mito de Bes revive en el Museo de Can Ros de Ibiza con la lectura dramatizada ‘Tierra de Bes’

El dios Bes, símbolo de protección, fertilidad y alegría en el Antiguo Egipto y venerado también por los fenicios será el eje de ‘Tierra de Bes’, la nueva lectura dramatizada de Produccions Aïllades que se estrena este sábado 8 de noviembre a las 12 horas en el Museu Etnogràfic d’Eivissa – Can Ros (Puig de Missa, Santa Eulària des Riu). La pieza, creada y dirigida por el editor y promotor cultural Ramon Mayol, combina palabra, música y gesto para proponer un viaje entre mito y paisaje.

Subtitulada ‘La sal que preserva el cuerpo, la tierra que protege el alma’, la obra estará interpretada por la actriz Encarna de las Heras, con música original de Marcela Friederichs. La creación se inspira en la novela histórica ‘Amílcar, el gran navegante fenicio’, de Juan Bonet Cardona (Melqart Editorial), que indaga en los vínculos entre las antiguas civilizaciones mediterráneas y Ibiza.

El montaje, con diseño gráfico de Ruth Prieto, propone un recorrido poético por la memoria y la espiritualidad del Mediterráneo, donde la sal se alza como metáfora de permanencia y purificación. La iniciativa cuenta con el auspicio del Consell d’Eivissa y del Museu Etnogràfic d’Eivissa, dentro de una línea de actividades que ponen en valor el patrimonio simbólico y natural de la isla.