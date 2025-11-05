El bluesman de Chicago Breezy Rodio regresa a Ibiza y Formentera con una gira de conciertos este fin de semana

El guitarrista, cantante y compositor Breezy Rodio, una de las figuras más destacadas del blues de Chicago, regresa este fin de semana a las Pitiusas para ofrecer una gira de conciertos por Ibiza y Formentera, en formato trío junto a Javier Rodríguez (bajo) y David Barona (batería).

Radicado en Estados Unidos desde hace más de veinte años, el músico nacido en Italia vuelve a las islas tras su exitosa visita del año pasado, consolidando una estrecha relación con el público pitiuso. La gira comenzará el viernes en Sa Panxa (Formentera) a las 22 horas, continuará el sábado con dos actuaciones, a las 13 horas en Can Jordi Blues Station y a las 16.30 en Rosana’s, y concluirá el domingo con un concierto en el mercadillo de Sant Joan a las 13 horas, seguido de una jam session en la sala JazzTaBé de Vila a las 21.30 horas.

Seis discos a su nombre

Con seis discos editados y una extensa trayectoria que incluye giras por Europa, Japón y América, Breezy Rodio es conocido por su estilo elegante y su dominio del blues eléctrico clásico de Chicago, influido por leyendas como Muddy Waters o B.B. King. A lo largo de su carrera ha compartido escenario y estudio con grandes nombres del género como Linsey Alexander, Lurrie Bell y Guy King.

Su más reciente trabajo, ‘Underground Blues’ (2022), producido por la leyenda texana Anson Funderburgh, combina el espíritu del blues tradicional con una sonoridad moderna y ha recibido elogios de la crítica internacional. Su regreso a Ibiza y Formentera promete un fin de semana de música auténtica, virtuosismo y puro sentimiento blues.