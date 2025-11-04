Conferencia sobre el universal Ramon Llull en el Arqueológico de Ibiza

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF) acogerá este viernes 7 de noviembre a las 19 horas la conferencia ‘Ramon Llull, un illenc universal’, a cargo del investigador Pere Garau. La charla, con entrada libre hasta completar aforo, se celebrará en la sala de actos del Museu Monogràfic Puig des Molins, en la calle Via Romana, 31 de Eivissa.

Organizada por la Direcció General de Cultura del Govern balear, esta actividad se enmarca en el Congrés Internacional ‘Ramon Llull: L’Art del pensament’, que reúne a especialistas de todo el mundo para analizar el legado del pensador mallorquín y la vigencia de su sistema filosófico y teológico.

Durante la conferencia, Garau —graduado y máster en Lengua y Literatura Catalanas por la UIB y actual doctorando en Filología y Filosofía— ofrecerá un recorrido por la vida y obra de Ramon Llull, destacando su versatilidad intelectual, su capacidad para adaptar el pensamiento a diferentes públicos y su empeño en formular un sistema propio de razonamiento, conocido como l’Art, con el que buscaba demostrar verdades universales y promover el diálogo intercultural.