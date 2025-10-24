247 libros en 11 años, así es Sophie Saint Rose, la autora más leída en Amazon: "En cuatro días escribo una novela de doscientas páginas"

La imaginación no tiene límites. Y si no, que se lo digan a Sonia López, más conocida por sus lectoras como Sophie Saint Rose. Con 247 libros a sus espaldas, la escritora asturiana es la autora favorita de los lectores del 2014 al 2024 en Amazon Kindle Unlimited. Un título otorgado por la misma plataforma y que con este servicio de suscripción ofrece, a través de una cuota mensual, el acceso a infinidad de títulos que abre la puerta a miles de autores a nivel mundial.

La plataforma, con más de un millón de libros disponibles, ayuda a escritores tanto noveles como asentados a dar rienda suelta a su escritura sin las limitaciones de una editorial tradicional. "A los escritores nos ha abierto un camino que antes era imposible", asegura Sophie a este medio. Quien, junto a Chiara Assi (Italia), Jupiter Phaeton (Francia) y Marcus Hünnebeck (Alemania), otros de los autores internacionales más leídos en sus respectivos países, se dieron cita este fin de semana en Berlín en un evento organizado por Amazon.

De izquierda a derecha: Marcus Hüennebeck, Jupiter Phaeton, Chiara Assi y Sophie Saint Rose / M. Rubio

Y es que, pese a que su éxito y seguridad sobre el papel hacen que parezca lleva toda la vida dedicándose a ello, la escritora lleva autopublicando en la plataforma desde 2014.

Una autora que escribe a un ritmo estratosférico: publica un libro cada tres semanas

Si hay algo que define a Sophie Saint Rose es su velocidad de publicación. Mientras que en la industria editorial los plazos libros pueden superar los seis meses, Sophie lanza una nueva novela cada tres semanas. Un ritmo casi inhumano que ha sorprendido incluso dentro del sector.

Yo todo lo que escribo se publica. Las frases y los diálogos están ya hechos, en cuatro días escribo todo del tirón Sophie Saint Rose — Escritora de Amazon Kindle Direct Publisching, número 1 en España

La comparación habla por sí sola: en los nueve meses que dura un embarazo, la escritora natal de Oviedo puede publicar hasta 15 libros. Un dato que puede parecer exagero hasta que se escuchan sus propios números. "Antes publicaba cada dos semanas. Ahora cada tres", cuenta entre risas. Esa constancia no es solo fruto de la inspiración, sino de una disciplina férrea: "En cuatro días escribo una novela de doscientas páginas", sin hacer uso de la Inteligencia Artificial para nada. Y es que, pese a no tener una rutina, en los días que escribe puede llegar a estar hasta 14 horas frente al ordenador.

Su proceso creativo es directo y sin pausas. "Yo todo lo que escribo se publica. Las frases y los diálogos están ya hechos, en cuatro días escribo todo del tirón y luego ya en el proceso de edición pongo los signos de puntuación, capítulos... Es muy raro que cambie algo de la noche a la mañana". Esa inmediatez se ha convertido en su sello, y Amazon KDP le permite mantenerla sin restricciones: "Lo que me da Amazon, no me lo puede dar ninguna editorial. La capacidad de publicar tan rápidamente... y la obra sigue siendo mía".

Buena parte de su éxito se lo debe a su fiel comunidad. "Antes, muchas de mis seguidoras se hicieron Kindle Unlimited por mí, porque les compensaba. Si yo publico cada tres semanas, a ellas ya les salía a cuenta la cuota", explica. En el género romántico, donde Sophie reina, las lectoras son leales y constantes: "Las lectoras de romántica son las que más leen. Y dentro de una novela romántica siempre hay emoción, conflicto, verdad. No es literatura de segunda".

No solo con ello, Sophie es capaz de hacer interesante lo cotidiano: "El punto es si tú no tienes una protagonista que el lector se identifique con ella da igual lo que sean. Yo tengo carniceras, mecánicas... He tocado todas las profesiones, pero todas se identifican con ellas porque son mujeres de carácter", explica.

Sus libros destacan por tener un estilo ágil y adictivo, con el que no puedes despegar los ojos de las páginas. De una forma sencilla para todo tipo de personas, más aficionadas o menos a la lectura, pero con mucha personalidad, ingenio y destreza. No es de extrañar que se haya colocado entre los puestos más altos de las listas de venta.

Amazon KDP: libertad total para los autores

Sophie descubrió Kindle Direct Publishing en un foro de escritores. "Cuando vi que era gratis publicar y que todo el mundo podía hacerlo, dije: 'pues me voy a lanzar'. Total, yo no iba a perder nada". Lo que comenzó como un experimento terminó cambiando su vida: "Al mes pude dejar mi trabajo en el restaurante de mis padres. Vi que la gente le gustaba y lo dejé toco para dedicarme a esto". Amazon, en vez de pagar a los autores por cada descarga de libro, lo hace según la cantidad de páginas leídas. Así, este modelo recompensa los libros que realmente se leen y disfrutan. Y aunque Sophie no tenga un sueldo fijo al mes, este servicio sí que le dan los fondos suficientes para poder vivir completamente de ello.

Lo que me da Amazon no me la puede dar ninguna editorial. Tu novela es tuya. Puedes ponerle el precio que quieras, incluso quitarla de la venta Sophie Saint Rose

En promedio, el pago por página suele estar entre 0,0038 y 0,0045 dólares. Una cuantía que puede parecer casi inexistente, pero que puede ser considerable especialmente para los libros largos o leídos por mucha gente. Traslados a las cifras de la autora española, sus novelas rondan las 200 páginas, lo que supondría solo 0,80 dólares por lectura completa. Pero, si tenemos en cuenta que gran parte de sus libros tienen miles ventas, esto hace que por cada obra las ganancias superen los 800 dólares (por cada mil lecturas completas) —recordemos que publica una cada tres semanas—.

En la autopublicación, el autor conserva el control absoluto: "Tu novela es tuya. Puedes ponerle el precio que quieras, incluso quitarla de la venta", explica. Frente a las editoriales tradicionales —que retienen los derechos durante años y limitan el ritmo de publicación—, Amazon ofrece independencia y contacto directo con el lector.

Con más de una década de trayectoria, Sophie Saint Rose ha demostrado que la constancia, el talento y las plataformas digitales pueden romper cualquier techo editorial. Su fórmula es tan simple como inusual: imaginación sin freno, un ritmo propio y una pasión absoluta por escribir. "Si yo no disfruto de ello, ¿cómo van a disfrutar los demás?", afirma.

Y quizá ahí resida su secreto: en escribir como vive, sin pausas ni miedo, convencida de que las historias, como los sueños, no esperan.