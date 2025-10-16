María Galiana: "No busco el aplauso, lo que me gusta es trabajar"

-¿Qué le atrajo de 'Yo solo quiero irme a Francia', la obra que protagoniza ahora con otras tres actrices ?

-Me llamó muchísimo la atención porque está muy bien escrita y porque la autora, Elisabeth Larena, es una chica muy joven, que también es actriz, y esta es su primera obra de teatro. Me llegó a través de una amiga común, Irene Vicedo, que interpretaba a mi nieta Inés en 'Cuéntame', y me quedé muy asombrada de la madurez de la obra y de su originalidad. Y aquí estamos.

-La trama de esta obra nos lleva a los últimos meses de la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra. Lo vivido aquellos años forma parte de lo que somos...

-Bueno, viene al pelo completamente. No quiero hacer un 'spoiler', pero las protagonistas de la obra son cuatro mujeres cuyas historias se entrelazan y en ella se van narrando situaciones que realmente han sido históricas en la Guerra Civil y, sobre todo, en la posguerra.

"¿Quién me iba a decir a mí que 25 años después de jubilarme estaría yo todavía subiéndome a los escenarios?"

-¿Ha recurrido a su propia memoria y a sus raíces personales a la hora de preparar el personaje de Pilar?

-Francamente, no, porque yo nací en el año 35. Mis padres fueron los que lucharon. Imagino que prácticamente se quitarían la comida de la boca para dármela a mí. Pero yo no pasé hambre, fui al colegio, tenía mis amigas... No tengo el recuerdo de haberlo pasado mal. Y, además, los niños tienen una capacidad extraordinaria de adaptación. No sufren tanto como nosotros nos podríamos imaginar.

Las cuatro protagonistas de 'Yo solo quiero irme a Francia': María Galiana, Nieves de Medina, Anna Mayo y la gallega Alicia Armenteros / CEDIDA

-¿Cree que aquellas heridas que dejó la Guerra Civil curaron bien?

-Como estudiosa que soy de la historia, creo que todo depende de la actitud que cada uno tenga ante un tema. Hay que poner un poco de distancia y ser lo más, digamos, frío, para que las cosas se vayan investigando con mucha tranquilidad y mucho sentido científico.

-Ha pasado prácticamente toda su trayectoria laboral ejerciendo la docencia y ya muy cerca de la jubilación se ha lanzado al mundo de la interpretación. ¿Por qué ese cambio vital tan mayúsculo?

-Antes de la jubilación pedí alguna excedencia e hice algunas cositas con el Centro Andaluz de Teatro porque me había empezado a interesar ese mundo otra vez. Desde mi etapa universitaria no había hecho nada, porque mi vocación docente era fortísima. A partir de ahí, las cosas fueron rodando y los personajes surgiendo. ¿Quién me iba a decir a mí que 25 años después de jubilarme estaría yo todavía subiéndome a los escenarios?

"Me ofrecieron distintos papeles y yo los fui aceptando. Nunca he hecho un casting"

-Como se suele decir, siempre se está a tiempo de todo...

-Sí, sí, evidentemente. No fue algo buscado expresamente. No es que yo estuviera en un momento en el que me faltaba algo, no. Me ofrecieron cosas y yo las fui aceptando. Nunca he hecho un casting.

-Ha tenido la suerte de que la han llamado para ofrecerle directamente un personaje...

Pues sí. Y recuerdo que iba a dar clases en un pueblo cerca de Sevilla y en el coche me ponía el casete en el que me había grabado para ver si era capaz de aprenderme la función. Porque, claro, cuando empecé tenía dudas de que pudiera dar el nivel. Tenía ya cerca de 60 años. Y cuando llegó el Goya por 'Solas' yo tenía ya 64 años.

-Después vendría Herminia, que la convirtió simbólicamente en la abuela de España. ¿Es muy difícil sobrevivir profesionalmente a un personaje tan emblemático?

-Un día Tito Fernández me llama y me dice: "Quiero que hagas un papel en una serie". Así, directamente. Yo no hice ninguna prueba ni casting ni nada. Ya se sabía que el matrimonio iba a estar interpretado por Ana Duato e Imanol Arias y nosotros tres fuimos probando a niños y jóvenes para designar al resto de personajes hasta que estuvo Carlitos, el niño pequeño que interpretó Ricardo Gómez. Y así estuvimos 22 años, de 2001 a 2023.

-Me imagino que ha sido un regalo de personaje...

-Por supuesto. Yo he estado prácticamente dedicada a la serie desde que me jubilé, pero también he podido hacer teatro. Estoy muy agradecida porque siempre han intentando que mis secuencias fuesen de mañana para que por la tarde pudiera ir al teatro. Y grababa de lunes a jueves para poder ir el viernes a hacer las obras. Así que, gracias a Dios, a pesar de la tele no he dejado el teatro.

"Considero que la de Herminia es simplemente una etapa superada. Ahora hago otros personajes completamente distintos"

-¿Es posible que un personaje tan querido llegue a saturar?

-Bueno, sí, ahora mismo ya es una cosa pasada. Simplemente la considero una etapa superada. Ahora hago otros personajes completamente distintos. Es necesario. Aunque la gente incluso me llame Herminia por la calle, no me importa nada. Estoy convencida de que eso no supone un encasillamiento. Me han llamado para otros personajes que no tienen nada que ver.

-Sigue actuando con 90 años. ¿Qué la motiva a continuar?

-Lo que sucede es que me gusta mucho trabajar. No es la vanidad lo que me sostiene en el sentido de que busque el aplauso. Lo que me importa es tener trabajo.

-¿Qué consejo le daría a una persona que quiera dedicarse a la interpretación?

-Lo primero, que se convenza de que vale. Porque dedicarse a la interpretación no es simplemente hacer algo que a uno le gusta. No porque te guste lo vas a hacer bien. Hay que tener un pequeño don. Lo digo claramente.