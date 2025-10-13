The Soul Connectors lanzan su primer trabajo discográfico con raíces en Ibiza

El vínculo entre Ibiza y el blues se refuerza con el lanzamiento del primer álbum de The Soul Connectors, una banda nacida en la isla a raíz de las noches de ‘The Thrill is Here’ en Teatro Ibiza, y de hecho se iba a presentar en esta sala ibicenca el pasado fin de semana pero tuvo que suspenderse por los estragos que la dana causó en el local. La conexión musical entre sus integrantes en aquellas sesiones fue tan intensa que decidieron consolidar el proyecto, que ahora presenta su debut discográfico: ‘Free’, disponible a partir del viernes 17 de octubre.

El disco, grabado en Madrid y producido por Nelson Pombal —conocido por su trabajo junto a Charly García—, incluye nueve temas originales que fusionan el blues con otras músicas de raíz, mostrando la versatilidad y el espíritu libre del grupo.

Portada de 'Free',primer disco de The Soul Connectors / DI

Al frente está la cantante y guitarrista Alejandra Burgos, artista argentina afincada en Mallorca y habitual del Teatro Ibiza, donde ha cautivado al público con su energía sobre el escenario. Burgos ha sido telonera de figuras internacionales como Anastacia, Bryan Adams, Gloria Gaynor, Alice Cooper, Maceo Parker o Robert Cray.

Músicos de larga trayectoria

La acompañan tres músicos con larga trayectoria en la escena del blues: David Barona, baterista asturiano residente en Ibiza y promotor de giras locales; Pablo Sanpa, guitarrista icónico del panorama nacional; y Christian Morana, bajista bonaerense afincado en Madrid, ambos habituales también de los escenarios ibicencos.

Antes del estreno del disco, el grupo publicó varios sencillos —'Algorithm' (con videoclip rodado en Vila), 'Feel You Free', 'Where the Moon' y 'Bitter Grudge'— que sirvieron de carta de presentación.

Desde marzo, The Soul Connectors han iniciado una gira de prepresentación con conciertos en Madrid, Guadalajara, Mallorca, Ibiza, Barcelona, Sabadell y Zaragoza, y preparan ahora su gira de festivales para el próximo verano, con paradas previstas en distintos escenarios nacionales y europeos.