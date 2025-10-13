‘Pícnic’, un nuevo cortometraje de Ramon Mayol sobre el lado oscuro de la naturaleza

La productora Eivisual ultima los detalles de ‘Pícnic’, el nuevo cortometraje del realizador Ramon Mayol, una pieza inspirada en el poema ‘La noche es el manicomio de las plantas’, del chileno Raúl Zurita. La historia, ambientada en un bosque encantado, propone una cena nocturna tan íntima como inquietante, donde la naturaleza se convierte en protagonista y testigo de los excesos humanos.

Sara Marian Ribas y Darío di Bianco encarnan a los protagonistas de esta pieza simbólica y poética, que combina el misterio con la crítica ecológica. La actriz Nuria Santos completa el reparto. En apenas tres minutos de duración, el corto propone un viaje visual y emocional donde “la Madre Tierra respira, llora y reclama justicia”, según su sinopsis.

Rodaje en BiBo Park

El rodaje se ha desarrollado íntegramente en BiBo Park, en Sant Rafel, con un equipo técnico formado por More Vidal (carátula), Peter Hirth (eléctrico), Bari Minteguia y Marian Mascarella (ayudantes de producción) y Manolo Matoses, responsable de música, cámara, fotografía y edición.

‘Pícnic’ es el decimotercer cortometraje de Mayol y constituye la segunda entrega de la serie ‘Middleagers’, iniciada con ‘La Grotte’. Esta serie reflexiona, entre la comedia y el drama, sobre una generación que rompe los moldes de la madurez: los llamados middleagers, personas de entre 50 y 70 años que reivindican una vitalidad y una actitud rebelde que antes parecían reservadas a los jóvenes.

El corto se encuentra en fase final de posproducción y en los próximos días comenzará su recorrido por festivales nacionales e internacionales.

Un breve avance puede verse en el tráiler disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jVLRnn4dUVw.