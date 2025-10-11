La Sagrada Familia sortea 8.500 entradas gratuitas para los días 8 y 9 de febrero por Santa Eulàlia
EP
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
La Sagrada Familia celebrará puertas abiertas para visitar de forma gratuita el interior de la basílica, el museo y las escuelas los días 8 y 9 de febrero por las fiestas de Santa Eulàlia de Barcelona, informa el templo en un comunicado este martes.
En total, se sortearán 8.500 entradas gratuitas, y para participar hay que completar el formulario disponible en la página web de la Sagrada Familia y sus redes sociales entre este martes y el domingo; el próximo lunes se realizará el sorteo y se publicará la lista de los ganadores.
Como novedad, se podrá visitar la remodelación del espacio del museo dedicado al arquitecto Antoni Gaudí, que acoge la exposición 'Antoni Gaudí. Humanismo y espiritualidad' la cual ofrece una visión íntima del artista catalán con fotografías, maquetas y otros materiales inéditos.
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Paco Jémez: 'Mientras yo esté aquí, este equipo va a jugar como a mí me dé la gana
- Gimnasios de Ibiza tras la dana: 'Si el agua sube tanto, no puedes hacer nada
- Es Pratet VS dana: tercer asalto en Ibiza
- La alerta naranja se vuelve a activar este fin de semana en Ibiza y Formentera por lluvias intensas y tormentas
- La larga historia del centro yoga en Ibiza que alquilaba tipis, hamacas en árboles y un bus 'vintage'
- Activada de nuevo la alerta naranja por fuertes lluvias en Ibiza
- Encuentran el pie de una persona en Platja d'en Bossa