Homenaje al talento vocal de Ibiza con una gala lírica en Can Ventosa

El Espai Cultural Can Ventosa celebra este domingo la segunda edición de 'Gales Líriques', una velada dedicada a la música vocal que reúne a ocho intérpretes de la isla —siete voces y piano— con un programa que recorre los grandes géneros de la lírica: ópera, opereta, zarzuela y musical.

Tras el éxito de su estreno en octubre de 2024, el encuentro regresa con un repertorio renovado que alterna arias, dúos y números de conjunto, favoreciendo la interacción escénica y un ritmo ágil. Participan Celia Toledo (soprano), Joan Carles Rodríguez (tenor), Joan Riera (tenor), Diego Román (barítono), Isabel Albaladejo (mezzosoprano), Lucía Herranz (soprano) e Irantzu Bartolomé (soprano), acompañados al piano por Elvira Ramón.

El repertorio

Entre las piezas destacadas figuran el dúo 'Parigi, o cara' de 'La traviata' (G. Verdi); el vals 'Lippen schweigen' de 'La viuda alegre' (F. Lehár); el dúo de 'La revoltosa' (R. Chapí); los dúos de 'Luisa Fernanda' —'Caballero del alto plumero' y 'Cállate corazón'— (F. Moreno Torroba); y 'Niñas que a vender flores' de la zarzuela 'Los diamantes de la corona' (F. A. Barbieri). El programa incluye, además, el aria de 'Linda di Chamounix' (G. Donizetti), el dúo 'Pur ti miro' de 'L'incoronazione di Poppea' (C. Monteverdi) y el icónico 'Tonight' del musical 'West Side Story' (L. Bernstein), entre otras.

"Con esta segunda edición, 'Gales Líriques' reafirma su vocación de plataforma para el talento local, y ofreceal público un recorrido por momentos emblemáticos de la lírica universal con sello ibicenco", destaca el Ayuntamiento de Ibiza en una nota de prensa.