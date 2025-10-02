El bluesman latino José Ramírez, estrella del Soul Food Fest de Cala de Bou

El V Soul Food Fest aterriza el 12 de octubre, desde las 12.30 horas, en el Auditori de Caló de s’Oli dentro del programa de fiestas de Cala de Bou y Port des Torrent. La cita, que marida gastronomía sureña de Estados Unidos con las raíces del blues y el soul, tendrá como gran protagonista a José Ramírez, considerado el bluesman latino número 1 del mundo, que llega desde EE.UU. con banda.

El festival abrirá con Betterman DJ y continuará con The Soul Connectors, que presentarán su primer álbum, 'Free'. A media tarde, José Ramírez subirá al escenario acompañado por Marino Orejana (órgano), Javier Geras (bajo) y David Barona (batería), músicos de referencia en el circuito nacional del blues. La propuesta gastronómica incluirá Crawfish Étouffée al estilo de Luisiana y food trucks.

Organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep y la Asociación Cultural Great River Road, el Soul Food Fest reivindica el vínculo entre cocina y cultura musical. En ediciones anteriores pasó por su escenario la leyenda de Chicago Willy Buck y la vocalista Laretha Weathersby.

Trayectoria de José Ramírez

A sus 37 años, Ramírez ha colaborado con figuras como Buddy Guy, Keb’ Mo’, Anson Funderburgh, Ronnie Baker Brooks o Kingfish. Fue subcampeón del International Blues Challenge de Memphis (2020), grabó su debut Here I Come con producción de Anson Funderburgh y el ingeniero Grammy Stuart Sullivan, y en 2022 publicó Major League Blues con Delmark Records, convirtiéndose en el primer artista latinoamericano fichado por el histórico sello de Chicago. En 2024 lanzó el directo Bad Hombre con Blue CrawFish Records. Su directo combina blues con influencias latinas, soul y rhythm & blues.

The Soul Connectors presentan 'Free'. Formados en Ibiza por David Barona junto a Alejandra Burgos (voz y guitarra), Pablo Sanpa (guitarra) y Christian Morana (bajo), The Soul Connectors nacen de la escena de blues local y han girado por salas y festivales nacionales y europeos. Free fue grabado en Madrid (Búnker de San Crispín) y mezclado y masterizado por Nelson Pombal.

El cartel oficial del festival es obra del ilustrador, diseñador y DJ Ricard Bofill (Ric Jazzbo), autor también de las dos ediciones anteriores.