Doble presentación literaria en Can Ventosa con Ramon Mayol como protagonista

La biblioteca acoge este jueves la doble presentación de 'El llenguatge de les ones' y 'Balearen'

Ramon Mayol, con uno de los libros

Ramon Mayol, con uno de los libros / Melq Art

Redacción Cultura

Ibiza

La Biblioteca Municipal de Can Ventosa acoge este jueves, 2 de octubre, a las 20.15 horas, una doble cita literaria con la presentación de los libros 'El llenguatge de les ones i altres relats' (Edicions Aïllades), de Ramon Mayol, con fotografías de Joaquim Seguí, y 'Balearen' (Wieser), antología en alemán que incluye dos relatos del autor ibicenco.

En el caso de 'El llenguatge de les ones', el volumen incorpora trece relatos y forma parte de la colección Anacrèptica de Narrativa de Edicions Aïllades. El crítico Josep Maria Nadal Suau, autor del prólogo, destaca la originalidad y eficacia del estilo narrativo de Mayol, subrayando su capacidad como narrador y la musicalidad de una prosa impregnada de las particularidades de la lengua eivissenca.

El libro cuenta además con un pórtico del catedrático Marià Torres y un prólogo de las fotografías firmado por el poeta Jorge Morales. Se trata de una reedición ampliada del primer libro del autor, 'Vintidotze', ahora revisado y con un nuevo relato titulado 'Canvi i transformació', trece años después de su publicación original.

Antología en alemán

En cuanto a 'Balearen', editado por Wieser dentro de la colección 'Europa Erlesen', reúne textos de varios autores para dar a conocer la cultura de las islas Baleares al público germanoparlante. Con una tirada inicial de 25.000 ejemplares, la antología recoge los relatos 'Com un llum' y 'El llenguatge de les ones', firmados por Mayol, que aportan una mirada personal a las tradiciones y realidades del archipiélago.

La presentación contará con la intervención de la filóloga Marcela Friederichs y del catedrático Marià Torres, y reunirá al autor Ramon Mayol y al fotógrafo Joaquim Seguí. La actriz Àngels Martínez ofrecerá lecturas de fragmentos seleccionados de las obras.

