La Banda Ciutat d’Eivissa ofrece un concierto en Es Pratet dentro del ciclo 'Música als Barris'

La Banda Ciutat d’Eivissa celebrará este sábado 4 de octubre, a las 18 horas en la plaza d’es Pratet, un concierto enmarcado en el ciclo 'Música als Barris', una iniciativa que lleva actuaciones a diferentes espacios de la ciudad.

Bajo la dirección del maestro Damián Boluda, la formación interpretará un programa variado que combina obras populares con piezas de autores clásicos y contemporáneos. Entre ellas destacan 'Cádiz' de Isaac Albéniz, la zarzuela 'Agua, azucarillos y aguardiente' de Federico Chueca, el arreglo 'All the movies with Danny Elfman' de John Williams y 'Petit Ouverture Dansante' de Henk van Lijnschooten.

“Este concierto es una nueva oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de la música en directo en un ambiente cercano y familiar, dentro del programa 'Música als Barris', que acerca la música a distintos puntos de la ciudad. El Ajuntament d’Eivissa invita a toda la ciudadanía a participar en este evento cultural abierto y gratuito”, ha señalado la concejala de Cultura y Patrimoni, Carmen Domínguez.