‘Cuando ya no importe’. El adiós de Juan Carlos Onetti

«La gran literatura es aquella que nos impide permanecer impávidos ante los enigmas irresolubles que se nos plantean y nos obliga a preguntarnos por lo que en ellos se esconde». J. C. Onetti.

En la historia de la literatura no faltan escritores escépticosy desesperanzados. Me acuerdo de Emil Cioran, apóstol del pesimismo radical que a punto estuvo de suicidarse en los acantilados de Cap Martinet, en Ibiza, pero a la zaga le va el uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994), algo que ya descubren los títulos de sus obras, ‘La vida breve’, ‘El pozo’, ‘Tierra de nadie’, ‘La muerte y la niña’, ‘Los adioses’, ‘Para una tumba sin nombre’, ‘La cara de la desgracia’, ‘Juntacadáveres’, etc. Onetti escribe como si estuviera cabreado con todo y con todos, con el mundo y la vida. Una irónica, cínica, lúcida y manifiesta mala leche, nos lo acerca a los contados existencialistas que tenemos en castellano. Premio Cervantes en 1981 y candidato al Nobel que no consiguió, se confesaba admirador de Faulkner, Céline, Gide, Camus y Sartre.

En 1974, -tenía 65 años-, fue encarcelado por la dictadura de Juan María Borbaberry, que le acusó de activismo subversivo. Cuando consiguió su liberación se refugió en España y vivió en Madrid el resto de sus días hasta su fallecimiento a los 84 años. Con un final, por cierto, acorde con su obra y su talante. Pasó sus últimos doce años enclaustrado en un pequeño apartamento de la Avda de América, sin abandonar la cama en la que pasaba las horas leyendo, fumando, escribiendo y matando, con un vaso de whisky siempre a mano, su tedio y su voluntario exilio de la vida, su permanente extrañamiento. Encamado, jodido y premonitorio, en aquellos últimos días de 1993 –moriría al año siguiente- escribió ‘Cuando ya no importe’.

No es el primer texto de Onetti que convenga leer, es mejor hacerlo con ‘La vida breve’, que nos introduce en la ciudad ficcional de ‘Santa María’, centro del universo onettiano. Si aquí hablamos de ‘Cuando ya no importe’ es porque, no siendo su mejor obra, es la más significativa, una insólita y desconcertante clausura de todo su ciclo narrativo que, por supuesto, no puede considerarse un testamento, porque Onetti no quiso legar nada: «Serán malditos quienes intenten encontrar una finalidad a este relato, quienes intenten sacar del mismo una enseñanza moral o descubrir en él una intriga novelesca». La obra es, eso sí, su despedida literaria. En ella procede, para sorpresa y desconcierto del lector, a un desmantelamiento metódico y total de su escritura.

Cada vez más negativo

Con un desencanto resignado que llega al paroxismo, en forma de diario, Onetti retoma todos los temas y personajes de su obra para acabar con ellos y con ella. Un narrador-personaje intenta reconstruir su pasado sin un preciso hilo narrativo, fragmentario, tal como fluye del pensamiento, con yuxtaposición de hechos deshilvanados y con un escepticismo que se extiende al mismo lenguaje y a los personajes que, según avanza el relato, pierden fiabilidad. El narrador -que es el autor-, en anotaciones que diríamos metaliterarias, reflexiona sobre el interés o la legitimidad de lo que está escribiendo sin convicción, de manera que el relato deviene cada vez más negativo y llega incluso al colapso. El autor confiesa que le aburre y le fastidia escribir, promete seguir al día siguiente y no lo hace, porque lo considera un esfuerzo inútil y una pérdida de tiempo. Las dudas existenciales salpican el texto y el protagonista, Carr, creador, narrador y personaje, cuestiona su identidad porque se sabe un ser ficcional dentro de la ficción; teme incluso que se pierdan los papeles del relato y, al perderse, él deje de existir. También cuestiona la realidad que sospecha sólo apariencia. Con motivos sobrados evoca el ‘Mito de Sísifo’ camusiano, el absurdo que descubre el sinsentido de una vida que no tiene otro valor que el que le damos. También menciona ‘Los monederos falsos’ de Gide y ‘Viaje al fin de la noche’ de Céline, obras que plantean los límites de la novela para representar el mundo real. Son menciones intertextuales con las que Onetti se ubica en un marco literario referencial.

El protagonista, Carr, es un anti-héroe cínico y pesimista, hundido en una soledad en la que sólo la escritura, hecha a desgana, justifica su existencia. Carr no deja de ser un pretexto literario, una mediación que Onetti utiliza para reencontrarse con todos los personajes de sus obras y con el mundo que ha creado en Santa María para poder despedirse de ellos y de la ciudad que, como nos dice, «se ha vaciado de gente y se diluye, todo se desvanece en ella, todo es ruina y olor a viejo». El protagonista, presunto del autor- «es un viejo borracho, impúdico, que alza la calvicie y los ojos, aceptando, resignado, que no entiende nada, que no comprende nada. Todavía persona, se está momificando».

En oposición con el episodio creador que en ‘La vida breve’ fue la construcción de Santa María, el relato de ‘Cuando ya no importe’ es conclusivo y destructor. El círculo se cierra. Todo en la novela lleva a desmantelar el mundo ficcional onettiano y a dejarnos en el absoluto vacío. Al leer sus últimas páginas, cabe pensar que, en su despedida, Onetti se ríe de todo y de sí mismo. En la total disolución que propone en su adiós hay algo de sarcasmo y parodia, algo muy propio de quien optó por renunciar a una ficción que no fue el reducto habitable que creía frente a la soledad y el fracaso. Onetti entiende que el vacío de sentido no lo llena el relato. «Antes de irme, comprendí que nunca podría conocer la verdad, que debía aceptar como inalcanzable el conocimiento». Uno diría, para acabar, que el conjunto de la obra onettiana se nutre del drama humano, firmemente vinculada con una realidad invadida por la futilidad de afirmar la individualidad y la impotencia de justificar una vida superflua en un mundo carente de sentido y desnortado. Una obra, en fin, formidable, extraña y desconcertante. Como es la vida.