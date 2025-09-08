Nuevo concierto de Eivissa Daurada a la luz de las velas en Dalt Vila

El ciclo musical Eivissa Daurada, una producción de Eivissa Escènica impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad, vuelve este viernes 12 de septiembre, a las 20:30 horas, el Baluard de Santa Llúcia, en el corazón de Dalt Vila, con un viaje musical iluminado por más de mil velas.

Tras el éxito del concierto inaugural celebrado el pasado 14 de junio en la Plaza de España, esta segunda entrega reunirá a los músicos Llorenç Prats (piano), Miclen LaiPang (violín), Carlos Vesperinas (violonchelo) y Joan Carles Marí (percusión), acompañados por la voz de la cantante Raquel Ortiz, que participará en una de las piezas del repertorio.

El programa ofrecerá un recorrido ecléctico a través de diferentes épocas y estilos: desde clásicos de Gershwin, Saint-Saëns, Piazzolla, Rachmaninov, Tchaikovsky, Schubert o Chopin, hasta composiciones contemporáneas como las de Hania Rani, sin olvidar el encanto atemporal de los boleros. "Una propuesta que combina sensibilidad, virtuosismo y contrastes sonoros con el objetivo de emocionar al público", señalan desde Eivissa Escènica.

Entrada gratuita

La entrada será gratuita hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa, permitiendo a residentes y visitantes disfrutar de una velada musical en un entorno histórico y singular.

El ciclo Eivissa Daurada continuará el 10 de octubre en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza, con un concierto protagonizado por Ramsés Puente (violín), Assumpció Janer (arpa) y de nuevo Carlos Vesperinas (violonchelo), que presentarán una propuesta diferente dentro de la misma línea artística.

"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ibiza reafirma su compromiso con la cultura local y la difusión de formatos innovadores que ponen en valor tanto el talento de artistas vinculados a la isla como el patrimonio histórico del municipio, acercando la música en vivo a nuevos públicos en escenarios únicos", señala un comunicado del Ayuntamiento de Eivissa.