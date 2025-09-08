El festival Formentera Sona vuelve a final de septiembre con tres noches de música

Tras el éxito de su primera edición en 2024, el Festival Formentera Sona vuelve este mes de septiembre con una segunda entrega que promete consolidarse como una de las grandes citas culturales de la isla. Tendrá lugar en sa Senieta, en Sant Francesc, del 26 al 28 de septiembre, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

"El año pasado, el festival debutó con un programa variado que abarcó desde la música clásica hasta la fusión de jazz y flamenco, atrayendo a un numeroso público y convirtiendo sa Senieta en un referente para la música en directo. El buen recibimiento impulsó a la organización a dar continuidad al proyecto, reforzando su vocación de acercar propuestas de calidad a residentes y visitantes", señala el Consell de Formentera en una nota

El II Festival Formentera Sona presentará tres veladas musicales que comenzarán a las 20 horas y que combinan géneros y estilos distintos:

Viernes 26 de septiembre:

La apertura correrá a cargo de 7xMedio , una banda de nuevo flamenco jazz integrada por Kike Terrón (percusión), Juanfe Pérez (bajo), Enriquito Rodríguez (trompeta), José María “Petaca” (piano) y José Luis Hernández (voz). Su propuesta, fresca e improvisada, parte de las raíces del flamenco y se adentra en el jazz y la música afroamericana.

, una banda de nuevo flamenco jazz integrada por Kike Terrón (percusión), Juanfe Pérez (bajo), Enriquito Rodríguez (trompeta), José María “Petaca” (piano) y José Luis Hernández (voz). Su propuesta, fresca e improvisada, parte de las raíces del flamenco y se adentra en el jazz y la música afroamericana. Sábado 27 de septiembre:

El espectáculo ' Duel de Violins' reunirá en el escenario al dúo formado por Barry y Mayumi Sargent , padre e hija. Con un programa que viaja del barroco al clasicismo, y que incluye piezas de Leclair, Halvorsen e Igudesman, ofrecerán un duelo tan virtuoso como divertido, lleno de danza, comedia y color.

reunirá en el escenario al dúo formado por , padre e hija. Con un programa que viaja del barroco al clasicismo, y que incluye piezas de Leclair, Halvorsen e Igudesman, ofrecerán un duelo tan virtuoso como divertido, lleno de danza, comedia y color. Domingo 28 de septiembre:

El festival se cerrará con el Con-Fusión Project, grupo nacido en 2022 que combina flamenco, jazz y música clásica. Integrado por Neus Plana Turu (flauta travesera), Carles Font Turon (piano), Tomàs Pujol Pérez (bajo eléctrico) y Antonio Parraguez Rodríguez (percusión flamenca), el cuarteto presentará un repertorio de composiciones originales. Su primer disco, 12.12 (2024), realizado con la colaboración de Jorge Pardo, recibió el Premio Enderrock 2024.

Vocación local e internacional

"El festival busca ofrecer una experiencia cultural única tanto para los residentes de Formentera, que podrán disfrutar de una programación de primer nivel sin salir de la isla, como para los visitantes, que encontrarán en septiembre una alternativa cultural en un ambiente más tranquilo y auténtico de la temporada", destaca la nota.

La dirección artística corre a cargo de Úrsula Pomar, directora de la Escuela Municipal de Música y Danza de Formentera, y Elvira Ramón, creadora del Festival de Música de Cámara de Santa Eulària des Riu y del Festival Música Jove. Ambas cuentan con una trayectoria consolidada y un fuerte compromiso con el impulso cultural en la isla. El festival se celebra con la colaboración del Consell Insular de Formentera.