Fallecimiento
Muere a los 73 años el actor Graham Greene, nominado al Oscar por 'Bailando con lobos'
El intérprete se consolidó como un secundario de lujo en el cine y dejó huella también en series de televisión
EP
Graham Greene, actor canadiense nominado al Oscar por 'Bailando con lobos' (1990), ha fallecido a los 73 años en Stratford (Ontario, Canadá). Según ha confirmado su agente a The Hollywood Reporter, el deceso se produjo el lunes 1 de septiembre tras padecer una larga enfermedad.
"Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente", declara en un comunicado al medio estadounidense Michael Greene, agente del intérprete. "Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo", añade en referencia a quien fuera representante del actor durante muchos años y que falleció en 2013.
Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario), Greene se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia. Su papel como Kicking Bird en 'Bailando con lobos', el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Oscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro.
Respecto a su impacto como Kicking Bird en 'Bailando con lobos', el trabajo del actor aportó una dimensión humanista y matizada a la representación de los pueblos indígenas en el cine comercial de gran escala, abriendo la puerta a nuevas miradas dentro de Hollywood.
Tras su irrupción mundial en la película de Costner, Graham Greene se consolidó como un secundario de lujo de enorme versatilidad: fue el carismático policía sioux 'Walter Crow Horse en Thunderheart' (1992) y el socarrón Joseph en 'Maverick' (1994); encarnó a Arlen Bitterbuck en 'La milla verde' (1999) y sumó títulos como 'Skins' (2002), 'Transamerica' (2005), 'Crepúsculo' (2009), 'The Shack' (2017) y 'Wind River' (2017).
En televisión dejó huella como el villano Malachi Strand en 'Longmire', volvió al western en 1883 como 'Spotted Eagle', se integró en Reservation Dogs y, ya en clave superheroica, trabajó en Marvel Studios con Echo. Su trayectoria reciente incluyó además una aplaudida aparición en 'The Last of Us'.
Según su agente, Greene tenía trabajos pendientes de estreno, entre ellos el largometraje 'Ice Fall', cuyo estreno está previsto para octubre, muestra de una actividad que se mantuvo constante hasta el final.
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»
- Continúa en estado crítico el herido en el accidente mortal del sábado en la carretera de Santa Eulària
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una autocaravana en Ibiza