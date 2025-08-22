Aprendices de astronautas en la biblioteca de Sant Antoni

"Benvinguts, avui parlarem de les estrelles", así comienza el taller infantil de astronomía para niños de seis a diez años impartido por la bióloga y docente Teresa Marí este jueves por la mañana. La jornada comienza hablando de "qué son las estrellas, cómo se empezaron a nombrar las constelaciones y cómo en cada lugar del mundo se les daba y se les da una interpretación diferente", comenta Marí. Mientras explica las diversas historias, muchas de ellas inspiradas en la mitología griega, los niños muestran una actitud receptiva y participativa: "En general, siempre reaccionan muy bien. Normalmente, a los niños que se inscriben les gustan este tipo de talleres ya que saben a lo que vienen", expresa la bióloga.

Aprendices de astronautas en la biblioteca

La propuesta de este jueves por la mañana, incluida en la programación de las fiestas de Sant Bartomeu, se centra en la creación de un proyector de estrellas artesanal y en la elaboración de máscaras con las que convertirse en astronautas. En la primera actividad, los pequeños participantes utilizan tubos de cartón, plantillas del zodiaco y linternas para simular constelaciones. Con punzones y una base de corcho, perforan las estrellas de las plantillas, las fijan al tubo con una goma y proyectan la luz con una pequeña linterna de colores. Además, Marí propone dibujar la constelación en un folio para que cada uno de los asistentes la interpreta de forma libre.

Aprendices de astronautas en la biblioteca

Para hacer las máscaras de astronauta, cada uno de los niños que pasan la mañana en la biblioteca de Sant Antoni, decora y recorta la suya propia con cartulinas, colores, tijeras y pegamento. Llegado el momento de la verdad, se la sujetan a la cara con una goma elástica.

Aprendices de astronautas en la biblioteca

Teresa Marí lleva casi cuatro años impartiendo talleres para los más pequeños en bibliotecas. "Descubrí la educación ambiental cubriendo una baja. Cuando se acabó, algunos bibliotecarios me dijeron que hacía falta gente que impartiera talleres en las bibliotecas. Así que adapté algunas de las actividades que se realizaban en las escuelas para llevarlas a las bibliotecas", recuerda la joven.

"El astrobiólogo"

"Al final, el taller es educativo, porque explico conceptos básicos de astronomía, y además trabajamos la psicomotricidad fina haciendo manualidades en agosto y a la sombra", destaca Teresa Marí.

Además de bióloga, la joven es profesora de Biología y educadora ambiental. Sin embargo, este taller trata de astronomía. ¿Cómo surgió la idea? "De pequeña, la astronomía era mi afición, pero no quise convertirla en mi trabajo. Cuando empecé a estudiar para ser profesora, descubrí la educación ambiental, que también incluye ciencias naturales y astronomía, así que decidí combinar ambas cosas. En el caso de este taller, si alguien quisiera dedicarse a la astronomía desde la biología también podría, porque existe la figura del astrobiólogo. Son los que estudian la posibilidad de vida extraterrestre. Es muy amplio y muy interesante", concluye Teresa Marí.