La conexión póstuma de Amy Winehouse con Ibiza

El 23 de julio de 2011, fallecía Amy Winehouse de intoxicación por alcohol en su casa de Camden Square, en Londres, uniéndose al trágico, pero legendario ‘Club de los 27’ junto con Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain y Jim Morrison. 14 años más tarde, la estrella todavía cuenta con muchísmos fans y se multiplican los tributos dedicados a su música. Entre ellos destaca el homenaje rendido por el guitarrista original de Amy Winehouse, Robin Banerjee, y la cantante Sandra Cooper en Ibiza, durante el verano de 2021.

«Como artista Amy era genial, un sueño absoluto», recuerda el guitarrista. Estos halagos no son una exageración y se puede comprobar en los conciertos míticos que protagonizaron en 2006 y 2007, como Dingle en Irlanda, el live AOL, el concierto de Londres, el live de la semana en París, y los BRIT awards, así como actuaciones en entornos más íntimos como el DL show o el live de Silver Bullet TV. En todas estas ocasiones, la sintonía entre los dos artistas permite que Amy muestre sus impresionantes habilidades de improvisación. Muchas de estas actuaciones en vivo solo se pueden disfrutar en vídeos dispersos de YouTube y Daily Motion, y constituyen un legado muy valioso para los aficionados de Amy Winehouse.

Cooper y Banerjee a punto de actuar. / S.C.O.

«No era fanática de Amy Winehouse»

Sorprendentemente, Sandra Cooper, la cantante catalana que se dedica, entre otras cosas, a interpretar y rendir homenaje a la obra de la cantante británica, afirma: «Yo no era fanática de Amy Winehouse, me ha tocado por destino. Siempre me decían que me parecía a ella, y es que no me tiro horas tratando de imitarla, es como me sale a mí». La intérprete siguió una formación musical en el Taller de Músics, en Barcelona, donde estudió con Rosalía. Empezó a conectar más con Amy tras «vivir historias parecidas a las suyas. Al principio yo era más de músicas de empoderamiento, canciones más subidas. Ella escribía canciones de desamor, y encima dirigidas a hombres. Y después de pasar por experiencias de maltrato lo entendí más, entendí que con los traumas que cargamos como mujeres podemos llegar a la autodestrucción». Conectar con la música de Amy la llevó a interpretar una de sus canciones online durante la pandemia.

Entonces, Robin Banerjee vio un vídeo suyo en las redes cantando ‘Rehab’, y contactó con ella para iniciar una colaboración: «Sandra tiene una voz perfecta, llena de soul y con un toque de jazz, como Amy», valora. Así pues empezó su colaboración. Durante el verano de 2021, se inició su periplo por toda Ibiza, con más de cincuenta conciertos: «Yo me había escapado de Ibiza, había huido de una relación traumática», cuenta la cantante. Sin embargo, se vio obligada a regresar a la isla por su hijo, que aún sigue viviendo aquí: «Estoy esperando el juicio que tendrá lugar en Ibiza, para obtener su custodia». De paso, decidió sacar el máximo partido de estas pésimas circunstancias para recorrer la isla con Banerjee.

El guitarrista de Amy posa con Sandra Cooper y músicos. / S.C.O.

Al llegar, Cooper en seguida notó la presencia de Amy: «Hay algo bastante mágico con Amy y Ibiza: cada vez que me siento en un bar suena ella, y esto solo me pasa aquí», relata. La gira fue un éxito: «Estuvimos en muchos hoteles de guiris, también en Can Yucas en Cala Tarida, Es Pla en Sant Josep, el hotel Khumaras, en el Kiosko, en Mirage en Santa Eulària...», recuerda. Sin embargo, su concierto más memorable, apunta, «fue el del barco. Era una fiesta privada de diez catalanes de mi pueblo, Matadepera, en es Canar, en frente de Esbirra. Canté ‘Back to Black’ en medio del mar y además podía ver a lo lejos la terraza del apartamento en el que yo había vivido con mi bebé».

Por su parte, el guitarrista recuerda que, durante la gira ibicenca, vivía en un apartamento cerca del restaurante KFC de la Avinguda Ignasi Wallis: «Vivía en un sitio muy central y Sandra me llevaba a todos lados. Fue un momento perdido en el tiempo, a nadie le importaba que estuviera aquí. Lo pasé muy bien». Cantar en los hoteles de Ibiza fue una experiencia peculiar: «La gente viene únicamente a relajarse. La música les deja bastante indiferentes». Sin embargo, le encantó tocar en el Social Point: «Ahí es donde me divertí más, solo estaban unas 60 personas, pero fue un espectáculo sensacional. No parecía que estuviéramos trabajando». «No había mucha gente en la isla, pero comparado con otros sitios, el público mostraba mucho entusiasmo, con aplausos y aclamaciones. Había gente de Noruega, Alemaña, Reino Unido... pero sobre todo muchos españoles y gente de aquí», añade.

Al igual que Banerjee, Amy Winehouse prefería los entornos más íntimos y, de hecho, los dos artistas se conocieron en un club underground de Londres, «los sitios así ya no existen», lamenta Banerjee con una risita. «Fue en 2005. Entonces, había sesiones de improvisación cada lunes en el nightclub The Ten Room. Acudían jóvenes artistas con el objetivo de lanzar sus carreras. Amy cantaba ahí a menudo, pese a que ya había tenido mucho éxito con su primer álbum, ‘Frank’». En esta época, el guitarrista tocaba para la banda Jazz Jamaica, de jazz y reggae, y Amy se había fijado en él: «¡Ella se acordaba de mí! Apunté mi número de teléfono en un trozo de papel. Justo empezaba a escribir el álbum ‘Back to Black’ con Mark Ronson y me llamó un año más tarde para que fuera su guitarrista». «La muerte de Amy es el único lado negativo de nuestra colaboración. Ella conmovió a millones de personas con su arte, pero también era una persona muy dulce y amable». Desde su fallecimiento, el guitarrista ha viajado a más de cuarenta países «gracias al hecho de que me asocian con su nombre», reconoce. Ahora sigue actuando con artistas como Bethanny, y trabaja en otro tributo de Amy, ‘Absolute Amy’ con la banda original de la cantante, compuesta por doce músicos. «Di hola a la gente de Ibiza, que quiero volver ahí en 2026». Sandra Cooper también mantiene un fuerte vínculo artístico con la isla y desea volver. El disco que ha grabado con Benerjee «va de Ibiza» y, por ejemplo, el videoclip de su single ‘Freedom’ fue rodado en la isla.