Montaigne, rabiosamente actual

En estos tiempos líquidos, inciertos y gregarios, si volvemos a los valores seguros, a la sensatez y el sentido común de los clásicos, pocos autores encontraremos más lúcidos que Michel de Montaigne. Confieso que cuando tocado por cierto esnobismo adquirí sus monumentales Ensayos, 1.700 páginas, para mí era sólo un nombre que recordaba de la Historia de la Literatura del bachillerato. Y digo más, por miedo al empacho de tantísima letra, tarde meses en hincarle el diente. Lo cierto es que no lo hice de cabo a rabo ni tampoco después. Lo tengo a mano como consejero, eso sí, y lo visito con lecturas parciales.

No hay por qué subir la montaña-Montaigne de una tirada. Hacerlo por etapas aprovecha más. De su biografía sólo recojo un detalle de sus ancestros que desconocía. Resulta que su familia materna provenía de judíos conversos aragoneses, los López de Villanueva que vienen documentados en la judería de Calatayud, alguno de ellos quemado en la hoguera por la Inquisición.

Pero vamos a lo que voy. Después de 500 años, Montaigne sigue siendo extraordinariamente instructivo y aleccionador por el sorprendente paralelismo que existe entre su tiempo y el nuestro. El exagerado optimismo de nuestros días, después de pisar la Luna, convertir el mundo en una aldea global y arañar con la ciencia la utopía, se parece bastante a la euforia renacentista que conoció Montaigne, cuando el Humanismo erasmiano prometía una cultura armoniosa y cosmopolita, la imprenta democratizaba el saber, se descubría el Nuevo Mundo, el comercio creaba riqueza y se daba una auténtica explosión creadora por parte de artistas y eruditos que prometían saber y belleza en un mundo mejor. Pero sucedió lo que sucede ahora, que cuando una ola se levanta exagerada, cae por sorpresa en catarata.

La masacre de San Bartolomé

Montaigne sufrió la Reforma de Lutero, guerras civiles y de religión que tuvieron su atroz apoteosis en la masacre de San Bartolomé, cuando el ignominioso tribunal de la Chambre Ardente exterminó a 8.000 personas en un solo día. Aquel mismo año, hastiado de las salvajadas y la estupidez humana, Montaigne abandona el escenario y, en exilio interior, recluido en una torre, se dedica a escribir sus Ensayos. Y la historia se repite. Porque el hecho de que en su tiempo católicos y protestantes se mataran por quítame allá esos cristos, no difiere de los genocidios y las guerras que sufrimos hoy, algunas con un trasfondo histórico-religioso, caso de la que tenemos entre Israel y Palestina. Hoy, como entonces, el fanatismo se impone al Humanismo y estamos inmersos –aunque en algunos países vivamos en una burbuja circunstancial- en un auténtico pandemónium en el que peligra la razón, la paz y la concordia. Es en este mundo incierto, frágil y de locos, donde resultan más oportunas las mesuradas reflexiones de Montaigne.

Su voluntario enclaustramiento no puede extrañarnos. Tiene 15 años cuando en Burdeos se reprime ante sus ojos el levantamiento popular contra la gabelle (el impuesto sobre la sal) y ve como cientos de personas son torturadas, ahorcadas, empaladas, atadas a la rueda, decapitadas, descuartizadas, quemadas y abandonadas en los patíbulos para que las devoren los perros. Así las cosas, si en lo físico y en lo espiritual no hay seguridad, hay que alejarse del mundo, aunque ello suponga soledad y aislamiento. Es lo que hace Montaigne. Un amigo suyo, La Boétie, le escribe una nota elegiaca: «¿Qué destino nos ha hecho nacer en estos tiempos? No veo otra salida que huir al otro lado del océano, lejos de esta Europa enloquecida. La nota sorprende. Es la misma desesperada opción que en nuestros días toma Stefan Zweig que, huyendo de la barbarie nazi, acaba con su vida en Brasil.

Montaigne pasa diez años atrincherado en su torre, pero no es un misántropo ni un anacoreta. Nada lo amarga ni lo aleja del mundo que ama. Escribe para sí. En la senda socrática del conócete a ti mismo y sólo sé que no sé nada. «Que sais-je?» es un lema que repite y que tiene escrito en las paredes y en las vigas del techo. Su propósito es la búsqueda, no el hallazgo. Siente un miedo cerval a las afirmaciones categóricas y huye de dogmas y preceptos. Su pensée vagabonde nos recuerda el machadiano ‘se hace camino al andar’ y algo de búsqueda y confesión agustiniana tiene el decirnos que «el hombre lo busca todo en sí mismo».

«Solo importa saber ser uno mismo»

En cualquier caso, Montaigne no quiere adoctrinar, lo que busca es para sí y lo que encuentra para quiera servirse de ello. Una única afirmación se repite en los Ensayos: «Sólo importa saber ser uno mismo», frase que recuerda el erasmiano «yo sólo respondo de mí». Como curiosidad asertiva, nos deja una relación de lo que conviene liberarse y considera prescindible, «la vanidad, el orgullo, el miedo, la esperanza, las convicciones, los partidos, las ambiciones, la codicia, el dinero, los afanes, el fanatismo y la fe en los valores absolutos».

Pasados diez años, Montaigne, terminados sus 'Ensayos', reconoce que ha llegado el momento de dejar su encierro. Viaja por media Europa, reclamado en Burdeos acaba siendo su alcalde y tiene un papel relevante como mediador político entre Enrique de Navarra y Enrique III, pero este periodo último de su vida–que se apagará el 13 de septiembre de 1592-, no tiene ya, al menos para nosotros, mayor interés. Sí lo tiene el formidable legado de sus Ensayos y, por supuesto, recordar las virtudes que defendió toda su vida, conocimiento y aceptación de uno mismo, sinceridad, autenticidad, autonomía, ironía, apertura de espíritu, cosmopolitismo, amistad y tolerancia. Algo que a nuestros políticos les vendría bien. Y también a nosotros. En estas virtudes está, creo yo, la rabiosa actualidad de Montaigne.