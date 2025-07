«Viaje introspectivo» de Josefina Torres en una exposición en Forada

Can Tixedó Art Café acoge este viernes la inauguración de la exposición 'Retrospectiva 2017-2025' de la pintora ibicenca Josefina Torres. Se trata de una nueva visión del hilo artístico de los últimos ocho años de la artista, que ha hecho de la "grieta" y la "rotura" no solo una estética, sino también una filosofía visual. La exposición se inaugura el 18 de julio a las 20 horas y contará con la actuación del guitarrista Ángel Sanz. Permanecerá abierta hasta el 6 de agosto y supone una continuación de la muestra de la etapa anterior de Torres en 2016.

La selección reúne 25 obras de distintas series que "comparten una investigación constante sobre la materia quebrada y el pensamiento fragmentado", asegura la artista en una nota. El recorrido comienza con 'Trencar el concepte', una serie inspirada en el arte japonés del kintsugi. Le siguen piezas de las series 'Fissures intel·lectuals', 'Clivelles cognitives' y 'Clivella primigènia', que profundizan en el simbolismo de las grietas como metáfora de lo humano y lo espiritual. También cabe destacar la serie 'Deconstrucció mediterrània', en la que se aprecia la nueva etapa creativa de Torres, donde el collage cobra protagonismo.

Universos y mares azules

En la presentación de la exhibición, Torres destaca su nuevo proceso creativo y lo que quiere transmitir en sus obras. "He experimentado con diversas técnicas de collage, rasgando, rompiendo el papel y siempre pintado con acrílico. No utilizo pinceles, sino que creo manchas caóticas y casuales que reconduzco, mientras que otras que se mezclan al azar creando universos y mares azules". También comenta que "la muestra se convierte en un diálogo entre el tiempo, la forma y la fractura. Un viaje introspectivo que, sin abandonar mis raíces, me lleva a nuevas búsquedas plásticas y conceptuales".