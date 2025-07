Amin Maalouf. La literatura del nómada, del eternamente exiliado

El 2 de diciembre del año pasado, creo que fue un lunes, me tocó estar discretamente de pie en un rincón del precioso salón gótico-renancentista del Palau de la Generalitat. No cabía un alma. Se concedía el ‘XXXVI Premi Internacional Catalunya’ al escritor franco-libanés Amin Maalouf (Beirut, 1949). El Jurado, después de desvelar que al premio habían optado 74 candidaturas, leyó su dictamen: «Por el extraordinario valor de su obra, el profundo sentido ético de su trabajo y su incansable labor por realzar la diversidad cultural de identidades, lenguas y países». Miembro de la Academia Francesa de la Lengua, Maalouf venía arropado por muchos otros reconocimientos, Premio Goncourt (1993), Premio Europeo de Ensayo (1999), Premio Méditerranée (2004), Premio Príncipe de Asturias de las Letras (2010) etc.

Recuerdo que mientras se hacían los preceptivos discursos y el escritor agradecía el galardón con emotivas palabras, me lo imaginé en el refugio que durante dos o tres meses suele utilizar para escribir sus novelas, ensayos y óperas, en la pequeña casa que tiene en la isla de Yeu, un pequeño y solitario mundo en el Loira atlántico, a 17 km de la costa de Vendée, frente a Saint-Gilles-Croix-Vie. Con poco más de 20 km2, cuatro veces más pequeño que Formentera, está habitado por unas 4.000 personas, casi todos pescadores que se dedican al atún y la langosta. Escritor concienzudo y disciplinado, Maalouf, después de investigar y reunir toda la documentación que le puede ser útil, es en esa reclusión eremítica donde escribe. Siete días a la semana, diez horas diarias.

Amim Maalouf ya había estado en Barcelona el 2005 para recibir otro galardón, el Premio Terenci Moix. En aquel momento yo sólo había leído ‘León el africano’ que me había impactado y conseguí que me lo dedicara. Fue entonces cuando cogí carrerilla y no he pasado por alto ninguna de sus novelas, ‘Samarcanda’, ‘Los jardines de la luz’, ‘El siglo primero después de Beatriz’, ‘La roca de Tánios’ –para mí, uno de sus mejores textos-, ‘Las escalas de Levante’, ‘El periplo de Baldassare’...

Con todo, del conjunto de su obra, no es la ficción lo que más me llama la atención. Me atraen más sus ensayos que descubren más precisamente su pensamiento multicultural, lúcido, tolerante y conciliador, consecuencia de su singular biografía de nómada que ha pasado por obligados exilios.

Escape de las masacres

Nacido en el Líbano, crece en Egipto y reside en Francia. Su familia materna, originaria de Turquía, escapa de las masacres de 1915. Establecidos en El Cairo, salen por pies en los 50 cuando el nacionalismo nasserista veía a los no egipcios con malos ojos y, años después, reportero de An Nahar en el Líbano, es testigo directo de un suceso que acaba siendo el detonante que desangraría el país durante 15 años: Un grupo de falangistas cristianos acribillan a tiros a 26 palestinos que viaja en un autobús y aquel hecho desata la locura. Cuando la situación empeora y llegan los bombardeos, la familia de Maalouf se refugia en las montañas libanesas hasta que consiguen escapar a París. Desde entonces el escritor reside en Francia, pero sigue sintiéndose extranjero. Incluso su circunstancia familiar desdibuja sus señas de identidad con ascendientes que tienen culturas, ideologías y religiones diversas.

Entre sus antepasados encontramos católicos (latinos y griegos), ortodoxos, protestantes, ateos y masones. Maalouf es un cristiano entre los árabes y un árabe en occidente. Pero es esta mezcolanza multicultural la que le hace tolerante y le enseña a tener una mirada abierta y conciliadora, una perspectiva que le permite descubrir la historia desde el ‘otro lado’, el de las minorías y los vencidos, la historia que se nos suele escamotear y que ya está en los títulos de sus obras, ‘Las cruzadas vistas por los árabes’, ‘El naufragio de las civilizaciones’, ‘Los desorientados’, ‘Las identidades matan’ o ‘El desajuste del mundo’.

Incluso su ficción desvela ese envés de la Historia. Ya en su primera novela, ‘León el africano’ nos cuenta la caída de Granada como la vivieron los perdedores, los árabes. Sin hacer sangre, Maalouf combate la discriminación, los sectarismos identitarios, los oscurantismos y fanatismos, las perversiones y los odios del mundo moderno. Maalouf relativiza, destruye dogmas, desmitifica dramas, se ríe de las verdades absolutas que no existen, cuestiona lo propio y sabe burlarse de sí mismo.

Sin banderas ni fronteras

Maalouf nos dice que todos podríamos vivir unidos, sin banderas ni fronteras, en una convivencia que sólo dificultan el egoísmo y la estupidez. La diversidad de culturas, lenguas y religiones, es una riqueza y no debería ser causa de odios y guerras. Maalouf es un observador agudo y ponderado que está orgulloso de ejercer de puente en lo diverso. Nos dice que, por primera vez tenemos medios científicos y económicos sobrados para resolver los problemas que se nos plantean y que no lo hacemos porque repetimos la historia de Abel y Caín, porque nos empecinamos en incomprensiones y hostilidades injustificables, porque en el hombre anida la insania. Nos dice que los grandes retos, caso del cambio climático y la incógnita que plantean la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, sólo pueden abordarse con éxito de manera global, desde el concierto y la solidaridad.

El problema es que vamos en sentido contrario, provocamos guerras absurdas, genocidios criminales y guerras económicas que no tienen sentido. Lo que tenemos, sin una visión común y universalista, es un desbarajuste cínico y letal, un andar desnortados que nadie sabe hacia dónde nos lleva. Maalouf, incluso en la ficción, desde sus análisis, críticas y denuncias, propone una fraternidad universal que, bien lo sabe, es un sueño, un deseo, una utopía. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Callar? ¿Claudicar? ¿Resignarnos? La literatura no puede dejar de buscar la verdad. Debe ser ética. Sabe que desconfiar del ‘poder de la palabra’ es destruir la mejor Literatura, la que nos hace mejores.