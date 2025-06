La batalla contra el ruido en Madrid eleva los decibelios en la estela de la acción judicial por los eventos en el Bernabéu

El Bernabéu marcó el camino. Los vecinos del estadio no fueron los primeros, pero sí quienes más ruido hicieron, precisamente, contra el ruido. Su victoria contra el Real Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que ha supuesto la paralización de conciertos y eventos en el feudo blanco, ha sentado un precedente en la lucha contra los 'eventódromos' de la capital, que otros afectados buscan imitar. Los últimos en saltar a la palestra son los residentes próximos al Metropolitano, nueva sede de macroconciertos, pero no son los únicos.

Las luchas vecinales contra el exceso de decibelios proliferan de una punta a otra de la ciudad y se extienden también por los municipios de alrededor -como Getafe en el caso del recinto que acoge el Mad Cool-. Cada vez son más combativos y están mejor organizados. El proceder de los vecinos por el Bernabéu, si bien no es replicable en todos los enclaves por cuestiones de renta y nivel de foco mediático, sí ha sentado las bases mínimas que los afectados deben seguir en sus reivindicaciones: unidad y mucha presencia en redes.

Los vecinos del estadio rojiblanco no solo han tomado nota, sino que hasta han pedido asesoramiento directo a la plataforma de afectados por el Santiago Bernabéu. "Estamos en contacto con ellos y nos han estado diciendo más o menos qué pasos han ido siguiendo", cuenta Virgilio Mata, portavoz de la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas. Pese a la "ventaja" de los residentes de la Castellana, pues "cuentan con una movilización más grande que la que tenemos nosotros" y han ganado "mucha repercusión", la idea es recorrer el mismo sendero.

Seguir los pasos del Bernabéu

Así, el plan a corto plazo es constituir la plataforma de afectados, seguir sumando apoyos y elevar la presión mediática. El reciente concierto de Lola Índigo, con más de 65.000 asistentes, 1.200 metros cuadrados de pantalla LED, una torre central de 28 metros (la estructura más alta jamás utilizada por un artista español) y un despliegue de 200 altavoces, no ha hecho sino aumentar la indignación vecinal. Las críticas se han multiplicado -la conocida cuenta de X llamada Ruido Bernabéu ya tiene su réplica en Ruido Metropolitano- y los afectados están empezando a movilizarse cada vez con más fuerza.

Lo que reclaman no es la cancelación de los conciertos ni de los partidos, sino que se insonorice el estadio y se mejoren los accesos y la movilidad en los alrededores. En un horizonte más lejano, si sus reivindicaicones no son escuchadas, se plantean también acudir a los tribunales. "Hasta ahora henos estado tratando de hacerlo 'por las buenas', como se suele decir", apunta Virgilio, hablando tanto con el Atlético de Madrid como con la Junta Municipal. No obstante, "si nos falla la vía administrativa, tenemos que empezar a plantearnos la otra, que es la vía penal", expone. Para poder celebrarse estos conciertos, las administraciones madrileñas deben otorgar una autorización extraordinaria que permita exceder los niveles de ruido legalmente permitidos. "Cuando esto lo hace 12 o 14 veces al año, como va a pasar entre mayo y julio en el Metropolitano, deja de ser algo puntual y extraordinario", reprocha el portavoz, por lo que "a esa autoridad habrá que darle un toque a nivel penal".

Por lo pronto, están registrando quejas formales en el Ayuntamiento de Madrid por el exceso de ruido y han contratado a una empresa para realizar mediciones y demostrar que se superan los umbrales máximos de decibelios. El objetivo es poder desmentir al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que a principios de mes afirmó que no había quejas ni incidencias en el estadio. "Con todos los conciertos que se han celebrado en el Metropolitano hasta la fecha en ninguno se ha levantado un acta de infracción de ruido y se han hecho los controles pertinentes", aseguró el regidor popular, antes de subrayar que en el estadio del Atlético no se están dando "problemas de ruido como los que se han podido dar en otros lugares de la ciudad".

Contra la 'eventificación'

Precisamente esos "otros lugares" donde el exceso de ruido es un problema creciente llevan cerca de un año aunando fuerzas a través de una plataforma bautizada como 'Eventificación'. Fue creada en febrero de 2024 como un grupo de trabajo dentro de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) con el encargo de analizar el impacto de los "eventos masivos". El concepto, que no existe en castellano, hace referencia a cómo este tipo de eventos constantes provoca "la expulsión de los vecinos de sus casas, de la misma manera que lo hacen la gentrificación y la turistificación", explica Alejandro Rodríguez, portavoz de la plataforma.

Tras varias reuniones y mucha dedicación, publicaron un informe en el que se identificaban alrededor de una docena de "puntos negros de eventificación" en Madrid, así como un decálogo de medidas antirruido para eventos y festivales. "Y así nació el grupo", resume Rodríguez, que ha ido ganando peso gracias a la incorporación de cada vez más plataformas y asociaciones preocupadas por este fenómeno. Los vecinos del Metropolitano, de Ifema, que han pasado de protestar por los conciertos al aire libre a enfrentarse a la Fórmula 1; los del Mad Cool en Getafe y Villaverde; los del Tierno Galván, que demandan que el parque público deje de cederse para constantes eventos privados; los de la Caja Mágica y el Palacio de los Deportes, sede ambos de conciertos y celebraciones de todo tipo, entre varios otros.

Tienen un grupo de Telegram "muy activo", según Rodríguez, en el que comparten preocupaciones, información y estrategias. También celebran reuniones periódicas para poner en común lo que sucede y "ver qué se puede hacer", explica, aunque resulta "complicado", ya que "al final cada uno intenta pelear lo suyo". Además, en caso de demanda solo pueden presentarse como acusación las asociaciones directamente afectadas. Todo ello limita también el margen de acción de esta plataforma común que, en la práctica, funciona sobre todo como un foro de asesoramiento. Lo que sí tienen claro es que "no es un tema político, sino de convivencia", explica el portavoz, "nadie está en contra de los eventos, sino de que no se planifiquen bien y no se respete el equilibrio con los vecinos".

Blindar los eventos

Frente a toda esta problemática, la Comunidad de Madrid prepara una reforma legal para blindar legalmente los eventos. El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso va a reformar su Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar) para dar "mayor seguridad jurídica" a los macroconciertos y a la F1 de Ifema. Aunque todavía se desconocen los detalles, la reforma permitirá elevar los permisos de decibelios, "siempre en parámetros razonables".

La idea, defienden desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, es armonizar la celebración de esos conciertos y el bienestar de los vecinos. "Tenemos contemplada la modificación de la Lepar y con los nuevos problemas surgidos con los conciertos en la capital queremos estudiar cómo dar mayor control y seguridad jurídica a los espectáculos extraordinarios que se celebren en Madrid", han apuntado fuentes del departamento que dirige Carlos Novillo.

Preguntado el viernes al respecto de esta reforma de la Lepar, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, recalcó que ambas administraciones son "favorables a que se puedan seguir celebrando grandes eventos", pues son una fuente de riqueza, empleo y atracción turística, aunque no contemplan una "exención total del límite de decibelios", ya que resultaría "complicadísimo" a nivel normativo". El debate, según Almeida, "está en ver cómo podemos mejorar el marco normativo", de forma que permita "conciliar la celebración de grandes eventos con el bienestar vecinal".