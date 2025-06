Gordimer vs Coetzee: Dos visiones de una terrible realidad

El caso de los escritores sudafricanos Nadine Gordimer y J. M. Coetzee llama la atención. Consiguen el Nobel de Literatura con pocos años de diferencia -Gordimer en 1991 y Coetzee en 2003- y, testigos de una misma y terrible realidad, la del apartheid –donde el encarcelamiento, la tortura y el asesinato de las personas de color es legal hasta 1994-, la describen y ficcionan de muy distinta manera: más simbólica y alegórica en Coetzee, más objetiva y comprometida en Gordimer. Cabe decir, para situarnos, que Gordimer era 17 años mayor que Coetzee, que ya tenía 50 cuando Nelson Mandela salió de la prisión en 1990. Sus diferencias se explican por su distinto talante y sus vivencias.

Coetzee es una persona con no pocas rarezas. En la concesión del Nobel, ante la Academia sueca que queda perpleja, limita su discurso a una frase: «Tres cosas son las más difíciles en la vida de un caballero: besar a una dama que vuelve la cabeza, saltar una valla inclinada hacia fuera y pronunciar un buen discurso de agradecimiento en un acto como este». En la cena de gala desconcierta a sus comensales al hablar de los derechos de los animales y establecer analogías entre el Holocausto y los mataderos municipales, impone condiciones estrafalarias para la única entrevista que concede de mala gana y no asiste a la tradicional conferencia de prensa.

Gordimer, en cambio, lúcida y humilde, como era, hace un discurso bellísimo y sentido que cierra con esta frase: «El escritor servirá a la Humanidad mientras use la palabra en contra de sus propias lealtades, confíe en la existencia como se le vaya revelando y sostenga artísticamente la verdad, sin mentiras ni sofismas, sin ensuciarla con objetivos racistas, sexistas y dominantes».

Coetzee fue un ‘niño bien’ que disfrutó el privilegio de ser blanco con apellido afrikáner en un contexto rabiosamente racista y machista, estudió en buenos colegios, fue profesor universitario, recibió el aplauso como escritor y, cuando le interesó, ahuecó el ala y se refugió en Adelaida (Australia). Gordimer nació en una población minera, hija de inmigrantes judíos, tuvo que entrar ilegalmente en la Universidad, no pudo acabar sus estudios ni optar a ningún trabajo relevante y sus obras, por su activismo contra la segregación, fueron prohibidas. A pesar de ello, consiguió quince doctorados entre ellos los de Yale, Harvard, Columbia y Cambridge. Tras su fallecimiento, la Fundación Nelson Mandela la elogió como «Gran Dama y formidable escritora, una voz insustituible y potente en su lucha por la igualdad y la democracia».

Miembro del Congreso Nacional Africano en una Sudáfrica devastada, cuando la violencia estalla, Gordimer no se esconde ni huye: «En los años 80, mi esposo y yo creímos que acabaríamos asesinados, pero nos quedamos. Si un grupo de negros nos mataba, la responsabilidad sería del apartheid, no de los asesinos. Comparto espacio con una mayoría negra y no con los blancos que huyen a Canadá o Australia para no ver esto». Una clara referencia a la cómoda huida de Coetzee, que hace de ella una cruel caricatura en uno de sus personajes, Costello. El distanciamiento entre los dos autores es evidente. Nada extraño. Coetzee se retrata con dudas como estas: «¿Qué hacer cuando toda tu vida has disfrutado de los beneficios que te otorga un régimen racista y ante sus atrocidades te has mantenido en silencio? ¿Qué hacer cuando te aterra pensar que puedes perder tus privilegios y vivir en una sociedad que ya no segrega a las personas que desprecias?».

La literatura

Dicho esto, puede parecer que decanto mis preferencias por Gordimer y su obra, pero no es así. Admiro, sí, su personalidad y actitud, y me defrauda la excentricidad egotista y obscena de Coetzee, pero sería inútil y estúpido comparar la calidad de sus obras. Los dos son grandísimos escritores. Al margen de lo personal y biográfico, vayamos a su literatura. .

Coetzee habla de la infelicidad. Le parece esencial para el arte y llega a decir que la gente feliz no es interesante. En obras como ‘Desgracia’, ‘Elizabeht Costello’, ‘Esperando a los bárbaros’, ‘La edad de hierro’ y ‘Hombre lento’, aborda la desesperación, la violencia, la lucha entre opresores y oprimidos y, en fin, la oscuridad de la condición humana. Reflexiona sobre el amor, la soledad, la culpa, la búsqueda de significado y sus personajes se preguntan sobre su propia existencia y el mundo que les rodea. Y si utiliza metáforas y símbolos que crean una rica capa de significados, su lenguaje es preciso y conciso. Vargas Llosa le deja un buen elogio: «Coetzee es uno de los mejores novelistas que conozco, no digo el mejor porque habría que haberlos leído todos, pero pocos escritores tienen su maestría y sutileza».

La obra de Gordimer es distinta. Toda ella es ficción objetiva y una llamada a la conciencia. Mientras otros hablan de oídas y de lo que ven, Gordimer habla de lo vivido, de su dolorosa experiencia en el apartheid, desde un compromiso ético indeclinable pero sin hacer política en su escritura: «Me impuse que en mi obra no hubiera activismo. Lo hay en mi vida, pero no en mis libros. Nunca he mostrado a los luchadores contra el apartheid como ángeles, ni a los colonizadores como demonios».

Habla de las condiciones humanas, las desigualdades sociales, la lucha de clases, la miseria, la explotación, el sufrimiento y la muerte. Con un estilo elegante y tierno, pero directo y eficaz, sin atenuantes poéticos, su obra es comprometida, autorreferencial e innovadora. Sus personajes y escenarios describen las tensiones morales y psicológicas que provoca la segregación y reflexiona sobre la alienación, la explotación, el exilio y la lucha por la identidad. En toda su obra, de la que destacaría ‘El conservador’, ‘La hija de Burger’, ‘La gente de July’, ‘La historia de mi hijo’ y ‘Mejor hoy que mañana’, tenemos una crítica recurrente y demoledora de la opresión y la corrupción, pero su obra se abre a la a la esperanza: «Nuestra lucha es antigua, pero nuestra libertad es joven y queda mucho por hacer. Cerrado el apartheid, no tenemos excusa para no crear una vida decente para todos. Si lo conseguimos, haremos buena nuestra libertad».