Carles Guasch expone sus obras «siempre alejadas de las modas»

«Tienes que pintar tu manzana», le dijo a Carles Guasch su profesor de Bellas Artes en Barcelona, mientras miraba el bodegón de manzanas que tenía que reproducir. Este consejo aún es tangible en la obra del pintor ibicenco , que se aleja de lo figurativo para revelar su individualidad. Así, sus obras son más expresivas que inteligibles. Afirma el pintor: «La peor pregunta que me pueden hacer es: ¿Qué significa este cuadro?». Según él, la abstracción de sus obras permite una libre interpretación introspectiva, que revela «información necesaria sobre el sí».

La exposición podrá verse hasta el próximo 7 de julio. | CIE

Este viernes 20 de junio, y hasta el próximo 7 de julio, abre la exposición ‘Carles Guasch: Obres 2020-2025’, compuesta por «una treintena de obras fruto de cinco años de trabajo, de una aventura plástica siempre alejada de las modas», según el artista. La exposición estará abierta al público en Sa Nostra Sala con horarios de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10 a 13 horas.

El pintor agradece al Consell de Ibiza su apoyo y remarca que «si no fuera por espacios públicos como Sa Nostra Sala, los artistas no podríamos exponer, porque cada vez hay menos galerías privadas porque casi en cada esquina hay un Zara».

La exposición

Carles Guasch destaca que «los colores como el azul, el rojo, el gris o el amarillo son los verdaderos protagonistas de la obra: dejan de ser adjetivos y se convierten en sustantivos».

Así, las obras son deliberadamente abstractas, y, con este fin el pintor «ha procurado que el espectador no tenga ninguna referencia, y por eso las obras no tienen título, puesto que considera que los títulos condicionan», señala el texto explicativo de la muestra. De ese modo, tratar de adivinar las formas e imágenes que han inspirado los cuadros es vano. El pintor no niega haber tomado inspiración en objetos concretos: «Es imposible no ser influenciado. Las influencias son ley de vida», dice él. Sin embargo, se ha esmerado en evitar los convencionalismos y mantenerse firme en su estilo personal.

Más que elementos concretos, «el motor de mi creatividad depende de mi estado anímico y de lo que me aporta el exterior», señala Carles Guasch. «No reproduzco lo visual, sino que hago lo visual» . Desde este punto de vista , la creación artística consiste en procesar el mundo de una forma visual, que transparenta fuerte subjetividad.

Reacción visceral

Por eso, quizás, la expresividad de los cuadros de Carlos Guasch propicia una reacción más visceral que racional. «Quiero que mi obra haga sentir algo al espectador, y si no siente nada, no pasa nada», cuenta el artista, reconociendo que la interpretación de los cuadros no está en sus manos, sino en las manos de la audiencia.

Esta libertad interpretativa del espectador es lo que el filósofo Roland Barthes llama «la muerte del autor» en su ensayo epónimo (1967). Según este concepto literario, cada interpretación individual tiene mayor importancia que la intención del autor, ya que el espectador es «un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología. Es tan sólo ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que constituyen [la obra]».

Por lo tanto, esta exposición propone una experiencia de espectador, pero también de protagonista, puesto que la audiencia define libremente su relación con las obras expuestas.

En este sentido, los consejos de Carles Guasch para encontrar inspiración giran entorno a desarrollar protagonismo en el proceso creativo: «Los artistas emergentes deben ser ellos mismos y seguir sus deseos, por muy estereotipado que suene. Tienen que crear sin seguir la opinión de los demás, ya que, a fuerza de hacer, uno desarrolla bastante autocrítica».