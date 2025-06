Vuelve el festival más underground a Sa Punta d’es Molí

«Tengo un pack de séis cervezas y nada que hacer» Así se inicia la emblemática canción del grupo punk legendario Black Flag. Sin embargo, la vuelta del festival «más underground» en sa Punta d’es Molí, pone remedio a la ociosidad de los amantes de punk. La tercera edición de Molí Rocks Festival se celebrará este 21 de junio a partir de las 18 horas. Será protagonizado por seis bandas alternativas, de estilos variados. Tres son ibicencas (Kairós, The Last Request y Apotropaico) y tres son de fuera (Peligro, Vita Imana y Mind Driller).

El grupo Vita Imana / IR

Conforme al ideal del punk que se niega a «venderse», el festival es gratuito, «reafirmando su compromiso con el acceso abierto a la cultura y la música en directo», según una nota del Ayuntamiento de Sant Antoni. El evento cuenta con la colaboración del propio Consistorio, Ibiza Plug and Play y Fun & Trucks. Para animar la velada rockera habrá dos barras de bebidas, unos food trucks y también un mercadillo.

Las seis bandas

El festival comenzará con la banda ibicenca Kairos, a las 18.30 horas. Formado en 2019, el grupo se mueve entre géneros como el rock, grunge, punk y un toque de metal, «creando un sonido propio que conecta con la intensidad del directo», según la Asociación Cultural Ibiza Rockers, que organiza el evento.

The Last Request es una banda ibicenca de metalcore–thrash formada en 2009, tocará a las 19.20 horas. El grupo ha llegado a participar en festivales junto a bandas como Marilyn Manson, In flames o Guns N’Roses.

Peligro es un trío mallorquín de indie rock formado en 2018. Se subirá al escenario a las 20.10 horas. La banda tiene un repertorio de canciones donde queda clara la influencia del rock en su vertiente más noventera.

El trío mallorquín Peligro / IR

Apotropaico, la banda de thrash metal ibicenca, que repite en el cartel del festival, lleva un largo recorrido en la isla y en festivales como el Vagos Fest en Portugal, Sinister World Fest en Atenas y está embarcada actualmente en una larga gira nacional. Actuará a las 21.10 horas.

Vita Imana es una banda de groove metal madrileña. «reconocida por su energía arrolladora en directo y una percusión tribal única», según Ibiza Rockers.. La banda ya ha sacado varios discos aclamados. Pasará a las 22.20 horas.

La música en vivo acabará con Mind Driller, a partir de las 23.45 horas. La banda de metal industrial destaca por su combinación de electrónica, guitarras y voces multilingües. Su puesta en escena también es llamativa, con una estética futurista y oscura. Mind Driller tiene un público nacional e internacional.