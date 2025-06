Czeslaw Milosz, testigo directo del horror

«Una obra sin pathos y sin perspectiva moral, en el mejor de los casos, sólo es folklore y ornamento, un trabajo artístico frívolo, vacío, banal, que ni quita ni pone nada». Amos Oz en Una Historia de amor y oscuridad.

9 de octubre de 1980. Czeslaw Milosz imparte su clase de lengua y literatura eslava en la universidad de Berkeley cuando alguien irrumpe alterado en el aula y le dice al oído que la Academia Sueca le ha concedido el Nobel de Literatura. Czeslaw le da las gracias y, sin inmutarse, sigue con su lección sin tan siquiera dar la noticia a sus alumnos. Al día siguiente, como suele, se levanta temprano y trabaja en el proyecto que le ocupa, traducir al polaco el ‘Libro de Job’. Meses después, el 8 de diciembre, en Estocolmo, en su discurso de agradecimiento, recuerda las circunstancias que han marcado su vida y su obra: «El 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin acordaron en secreto repartirse Polonia y Lituania, como si las naciones fuesen ganado que pudiera ser comprado o vendido». (Variantes al margen, es la historia que este nuevo siglo se repite en Gaza y Ucrania).

Czeslaw Milosz (1911-2004), escritor de origen lituano-polaco, vive en Varsovia el infierno de una Europa convulsa, un contexto de locos: Cristianos que discriminan a judíos; nacionalistas que discriminan a comunistas; socialistas que discriminan a comunistas y liberales; liberales que discriminan a comunistas y socialistas; alemanes que discriminan a polacos, judíos, comunistas, cristianos, socialistas y liberales; y comunistas que discriminan a alemanes, cristianos, ortodoxos, liberales y socialistas. Cada grupo quiere imponerse en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y partir de 1939 Polonia lucha por la supervivencia contra el invasor ruso-alemán, en cuyos campos de exterminio morirán 7.000. 000 polacos. Milosz es testigo directo del modo en que los seres humanos se deshumanizan y adaptan al horror. Su poema ‘El mundo’ se imprime de manera clandestina en una imprenta manual de Varsovia, cuando los nazis ocupan la ciudad. Milosz vive el Holocausto, ve como los tanques borran países y pueblos del mapa y los tiroteos callejeros del Levantamiento de Varsovia, la ciudad más castigada de Europa. Milosz relata el pandemónium de aquellos días en tres libros que golpean al lector, ‘El poder cambia de manos’, ‘Otra Europa’ y ‘El Valle de Issa’. Su reflexión crítica incide en las consecuencias de los totalitarismos que aplastan al individuo, niegan la pluralidad, persiguen la diferencia y asesinan a quienes exigen su derecho a disentir. Milosz muestra que la literatura, al ser una narrativa que recrea y escenifica las condiciones en que se da y se desarrolla la vida, denuncia sin ambages las conductas execrables y la exigencia ineludible , a pesar de todo, de construir una sociedad sobre la base de unos principios éticos y humanistas.

Exilio en EEUU

Lo tremendo del siglo es que, muchos años después, exiliado en EE.UU., Milosz ve llegar las bolsas de cadáveres de Vietnam en el momento candente del la cultura alucinógena del Haight-Ashbury, el movimiento contracultural de los 60. La guerra, el sufrimiento y la muerte seguían presentes. Era imposible que su literatura no reflejara la fragilidad de la vida, la impotencia del débil y el dolor humano. Todavía en 2003, -muere en 2004-, sus textos dejan poco espacio a la esperanza: «El horror persiste entre los seres humanos aunque un supuesto progreso lo enmascara y nos confunda. La literatura y el arte pueden mitigar el dolor y embellecer las cosas, pero si tuvieran que enseñar la realidad como es, nadie la soportaría. Es humano que la gente se niegue a aceptar los crímenes y genocidios porque a la vida no le gusta la muerte, es comprensible que griten ¡es imposible!, pero fue posible». Milosz nos dice que su poesía y sus novelas le hicieron soportable la vida, que el narrar la belleza entre la podredumbre le ayudó a esperar, aferrado a la vida, a que las circunstancias cambiaran. El escritor sublima la vida frente a la muerte y hace de su literatura un ejercicio creador con una perspectiva moral sólida que propende a levantar el ánimo de una humanidad desmoronada.

Obra humanista

En ‘El pensamiento cautivo’ y ‘Otra Europa’ evalúa su rol como escritor y poeta dentro de las turbulencias que le toca vivir y su esperanza, que no es ilusa, se traduce en la creación de una obra humanista, pero consciente de la capacidad autodestructiva del ser humano. No tiene ínfulas de verdad histórica, política o sociológica, y sabe que no aporta soluciones, pero es implacable al denunciar el egoísmo y el horror. Y puede arrancarmos una media sonrisa porque lo hace con una ironía, incluso con sarcasmo, formas tal vez imprescindibles para sobrenadar en el marasmo de opresión al que en ocasiones está sometido el ser humano.

En muchos aspectos, su obra me hace pensar en el breve y magistral texto de Steiner, ‘Nostalgia del absoluto’, donde nos dice que en las ideologías, lo mismo que en las religiones, existen dogmas, herejías, peligrosas ortodoxias, inquisiciones y quema de libros. Cronista atento y testimonio desgarrador de las oscuridades de su siglo, Milosz encabeza la lucha contra una de las epidemias más graves que todavía nos aqueja, la esclavitud del pensamiento impuesta por las intransigencias, los odios y los totalitarismos. Toda su obra es, en resumidas cuentas, una reflexión sobre el origen de la maldad y sobre la manera en que se puede redimir el ser humano. Nos dice que la cultura europea ha contraído el mal que supone la escisión de imaginación y razón, hombre y naturaleza, cuerpo y espíritu. Y dejando una puerta abierta a la esperanza, Milosz hace de la lengua y la literatura su única patria.