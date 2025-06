Homenaje a la naturaleza y cultura de Ibiza en metal oxidado

El escultor de Sant Josep Jaume Marí inaugura este miércoles, 4 de junio, a las 19 horas, en Can Jordi Blues Station, la exposición ‘Imaginari’, que rinde homenaje a la naturaleza y la cultura tradicional de Ibiza. "Hasta ahora, el escultor, que trabaja con elementos metálicos oxidados como varillas de obra y chapas de acero corten, se había inspirado exclusivamente en la flora y la fauna de la isla, introduciendo en esta muestra la cultura popular", destacan los organizadores en una nota.

Escultura de una casa payesa / DI

En el pasado, Marí ha compuesto sus obras con volúmenes redondos que aún mantiene, aunque incorpora ahora la técnica del altorrelieve, creando perfiles con varillas y volúmenes con chapas, que sobresalen del plano mediante formas vacías, oxigenadas y ligeras. En ellas, interiores y exteriores se funden, compaginando óxidos y policromías, que el artista protege y sella con aceite. Las piezas se elaboran mediante técnicas como la forja en frío, el doblado con grifa o martillo, y la soldadura con electrodos.

“El título ‘Imaginari’ alude a todo aquello que, de alguna manera, nos es común a todos los ibicencos y, por tanto, forma parte de nuestro imaginario colectivo. Con estas piezas, he tratado de crear un entorno en el cual todos los isleños podemos sentirnos partícipes e identificarnos”, explica el escultor josepí.

La trayectoria

Jaume Marí cursó estudios de grado superior de Escultura en la Escola Massana de Barcelona, entre 2001 y 2004. Entre 2007 y 2009 continuó su formación estudiando forja artística en la Escola d’Art d’Eivissa, donde profundizó en la técnica que caracteriza su obra desde los inicios. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en Sant Josep, Sant Antoni, Eivissa y Santa Eulària, y ha formado parte de publicaciones como La Ruta del Arte o Ibiza Art Guide, que reúnen a algunos de los más importantes artistas de la isla, fomentando la visita a sus talleres.

Posidonia / DI

También ganó el primer premio en el concurso ‘Escultures en Viu’ de Eivissa y ha inaugurado exposiciones individuales en galerías y espacios como Art i Fang, Can Jeroni, Can Curt, Can Berri o el Centro de Creación Joven C19 de Vila. Su obra también tiene presencia pública en municipios como Sant Josep y Eivissa, y es autor del diseño de las mini esculturas que se entregan a los galardonados con los Premis a la Cultura Ciutat d’Eivissa.