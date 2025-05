Castellani, un teólogo peleado con todo dios

«En julio de 1936 estaba en Barcelona por casualidad y presencié el conato de República Catalana de Companys. Una riada de estupidez, maldad y miedo cubría como un diluvio la ciudad y lo que vi fue un infierno, hombres convertidos en fieras, la masacre de familias enteras, el paseo por las calles de las cabezas sangrientas de tres jesuitas en una bandeja, cuerpos desnudos de monjas tirados en el suelo y mujeres y niños bailando alrededor». ‘Los papeles de Benjamín Benavides. Una novela sobre el fin del mundo’. L. Luis Castellani.

Le debo a Juan Manuel de Prada, voz que clama en el desierto, su encomiable empecinamiento en descubrirnos a un escritor formidable y prácticamente desconocido que no viene, ni maldita falta que le hace, en ese despropósito que es el ‘Canon occidental’ de Harold Bloom. Castellani está en donde quiso estar, en la troupe de los autores malditos por perseguir la verdad a machamartillo, entre los ortodoxos indomables que los filisteos crucifican por geniales y rebeldes. A este personaje injustamente arrinconado le dedica De Prada más de treinta páginas en ‘Raros como yo’. Con vehemencia indisimulada y justificada, nos habla de Leonardo Luis Castellani (1879-1981), sacerdote, teólogo, filósofo, hermeneuta, profesor, periodista, poeta y crítico literario, un escritor argentino que, salvo con Dios, se peleó con todo dios.

«Castellani –comenta Prada- se distinguió por sostener y no enmendar aquellas posturas estéticas, filosóficas o religiosas que los repartidores de bulas del cotarro cultural han decidido demonizar, las mismas que, por respetos humanos, allanamiento ante el mundo o cobardía propia de eunucos, muchos católicos, (incluidos los que gastan báculo), no se atreven a defender».

Autor de 48 libros y cientos de artículos de acentos huracanados, Castellani peregrina por todos los géneros existentes y nos deja poemas, novelas, fábulas, cuentos, obras de teatro, ensayos exegéticos, filosóficos, políticos, pedagógicos y psicológicos. No creo exagerado decir que Castellani, incomprensiblemente desconocido, es uno de los más lúcidos pensadores del siglo pasado, un escritor singular e inclasificable.

Con hondura, humanidad y un punto de temeridad, Castellani lanza, en todos sus textos, un insólito reto al lector. ¡Y que entienda quien quiera y pueda! Dicho esto, debo advertir que no es fácil localizar sus libros. Si los pide en una librería, le mirarán con cara de póker. Tiene algunos textos en Internet y otros pueden encontrarse en pequeñas editoriales, ‘Homo Legens’, ‘Libros Libres’, ‘Ediciones Cristiandad’ y ‘Pequeño Monasterio’. ¡Sean sus libros liebres y ustedes hurones!

Siendo la escritura de Castellani reflejo de su vida, conviene decir algo de su biografía, yo diría que heroica. Sacerdote jesuita, después de completar sus estudios en Filosofía, doctorarse en Teología en la Universidad Gregoriana de Roma y en Psicología por la Sorbona de París, en 1935 regresa a la Argentina, donde mantiene una actividad febril como docente, escritor y periodista.

Expulsado de la orden

Deviene enseguida un referente, pero la publicación de sus polémicas cartas, ‘Dic Ecclesiae’, donde esboza una serie de críticas a la Compañía de Jesús, provocan un desencuentro con su Provincial y que le amoneste el Obispo. Castellani, sin embargo, no se doblega, polemiza y sin permiso, por propia iniciativa, viaja a Roma para explicarse frente el Jefe General de la Orden que, lejos de entenderle -o porque le entiende demasiado bien-, recrimina su actitud y le confina en Manresa. Castellani reflexiona, pero no soporta un enclaustramiento que considera injusto y en 1949 se escapa a Argentina.

Aquel mismo año es expulsado de la Orden y, suspendido a divinis, no puede ejercer su sacerdocio y se refugia en la escritura. Su situación es precaria y durante un tiempo se gana la vida repartiendo leche con una furgoneta. En 1950 le tiende la mano el obispo de Salta y a su sombra, como docente, vive tres años. Asistido finalmente por amigos y con lo poco que obtiene de sus conferencias y publicaciones, se instala en un modesto apartamento bonaerense, donde, austeramente y rodeado de libros, vive hasta su muerte en 1981. Los últimos años de su vida son los más productivos. Formidable hermeneuta, nos deja obras nucleares como ‘El Evangelio de Jesucristo’ y una exégesis fascinante del ‘Apokalypsis de San Juan’, un texto críptico pero revelador que Castellani nos descodifica y al que vuelve en ‘Los papeles de Benjamín Benavides’ y en ‘Cristo, ¿vuelve o no vuelve?’. Obras asimismo significativas son ‘El ruiseñor fusilado’, ‘El nuevo gobierno de Sancho’, ‘Su majestad Dulcinea’, ‘Historias del norte bravo’, ‘Un país de Jauja’, etc.

En 1966 se le restituye el ministerio sacerdotal y en 1971 la Compañía de Jesús acepta su reintegración a la Orden, posibilidad que declina, tal vez porque llega demasiado tarde. Hasta sus últimos días, Castellani mantiene una intensa actividad cultural, con conferencias, docencia y colaboraciones en prensa, sin dejar sus publicaciones de temática diversa. Y no caben prejuicios, debo decirlo, por el hecho de que sea religiosa parte de su producción, porque su escritura es cervantina y de alto voltaje.

No soporta los desvaríos de la Iglesia

Al lector no sólo le sorprenderá su obra, también lo hará el personaje en su resistencia frente a las dificultades que tiene que afrontar y recoge en sus escritos. Con referencia a su peripecia vital que como digo alcanza su literatura, no sé bien si Castellani no tuvo, o no quiso, tener en cuenta la particular idiosincrasia de la Compañía de Jesús, organización estrictamente jerarquizada, en la que sus miembros tienen la condición de verdadera milicia, con su mandamás o Papa-Negro como Padre General’, y en la que la obediencia es incuestionable, conditio sine qua non, algo que chocaba con el talante batallador, sincero a rabiar de Castellani que, quijotesco, vehemente y rudo como los antiguos profetas, en cuestiones de conciencia no se muerde la lengua.

Critica a la Iglesia porque le duele. No soporta sus desvaríos, su complacencia con el poder, su olvido de los sufrientes, sus dogmas y su afán de poder. Tengo para mí que, más que sus opiniones, sus superiores no soportaron su honestidad rebelde. Más de una vez le dirían aquello de que la ropa sucia se lava en casa y no se ventila a los cuatro vientos, una advertencia que no pudo escuchar. Le importó más no engañar ni engañarse, ser fiel a sí mismo.