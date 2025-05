¿Es posible expulsar a Israel de Eurovisión? "Hay países en la UER que son sus francos aliados"

La participación de Israel en el festival Eurovisión 2025 ha generado una oleada de protestas y pronunciamientos oficiales por parte de varios países europeos, incluido España, que ha pedido la expulsión del país en la competición musical, y Finlandia, Bélgica e Islandia, que han solicitado auditorías sobre el televoto después de que la actuación de Yuval Raphael arrasara entre el público.

En las últimas horas, el portal Verifica RTVE ha compartido una investigación de la UER que desvela que Israel utilizó publicidad institucional para movilizar el voto en Eurovisión. Además, 'VerTele' ha compartido unos documentos de mayo de 2024 en los que la organización del festival envió un “aviso de advertencia” al KAN (la televisión de Israel) por sus comportamientos discriminatorios durante la edición del festival del año pasado. Con tanto revuelo y tras estos avisos previos de la UER, ¿sería posible la expulsión de Israel de Eurovisión? Dos expertos analizan el futuro del país en el certamen.

Peticiones de expulsión

"Eurovisión es un festival de televisiones de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), de la que forma parte Israel con la KAN. Mientras la UER siga pensando que la KAN cumple con todos los principios y valores que representan la UER, incluida, sobre todo, la libertad de prensa, no existe la posibilidad de que se le retire la membresía", detalla Luis Mesa, periodista de 'Euromovidas', portal especializado en Eurovisión. El experto aclara que la organización expulsó a Rusia en 2022 "no solamente por el ataque a Ucrania, sino por atentar directamente a la libertad de prensa en su televisión reiteradas veces".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este lunes públicamente que la organización del certamen excluya a Israel del concurso, como en su día se hizo con Rusia “para no permitir dobles estándares". Sin embargo, Martin Green, director del concurso, ha declarado a EL PERIÓDICO que la UER [Unión Europea de Radiodifusión, la organizadora del festival "es una asociación de emisoras de servicio público, no de gobiernos".

Este martes, la AVROTROS, la emisora pública neerlandesa, también ha pedido la expulsión: "El evento está siendo cada vez más influenciado por tensiones sociales y geopolíticas. La participación de Israel nos enfrenta a la pregunta de hasta qué punto sigue funcionando realmente como un evento apolítico, de unión y cultural". Asimismo, tras la celebración del concurso, RTVE reclamó a la organizadora de Eurovisión una auditoría y un debate sobre el televoto en el certamen para valorar si el sistema "es el más adecuado" y si "está afectado por los conflictos bélicos que se producen actualmente y que pueden hacer que la ceremonia pierda su esencia cultural". Las televisiones de Bélgica (VRT), de Islandia (RÚV) y de Finlandia (YLE) también se sumaron a la petición.

Oposición mayoritaria improbable

En este contexto, explica Mesa, "tendría que existir una negativa mayoritaria de los miembros de la UER que participan en Eurovisión", algo que es muy poco probable que ocurra. "Hay países que son francos aliados de Israel en esta contienda. Hay informaciones que dicen que Alemania llegó a avisar de una posible retirada en el caso de echar a Israel. O Italia, liderada ahora por Meloni, que abiertamente apoya a Israel", apunta el experto. Estas son dos grandes televisiones que forman parte del Big Five [Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, los cinco países que más aportan económicamente a la UER y tienen asegurado un lugar en la final del festival], por lo que es muy complicado que estén a favor de su expulsión.

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión / Associated Press/LaPresse / LAP

Por su parte, Juanma Fernández, periodista experto en Eurovisión que denunció ataques de la prensa israelí el año pasado, ha resaltado el "compadreo" de Israel con países como Grecia y Chipre. "Esto es una guerra que se va a mantener no solo dentro de la UER, sino también dentro de la Unión Europea, porque no hay una posición clara y unánime respecto a Israel en la UE", manifiesta. Para Fernández, "lo mejor que le podía haber pasado al festival es que ganara Israel para que pusiera a todos los países frente a un espejo y tuvieran que decidir si participaban allí en el concurso".

Investigación de las votaciones

La plataforma Verifica RTVE ha dado a conocer una investigación de la UER en la que se revela que una agencia de publicidad oficial del gobierno israelí llevó a cabo una campaña digital para impulsar el voto a favor de su representante en la final de Eurovisión 2025, Yuval Raphael, que terminó en segundo lugar tras recibir 297 votos del público, el número más alto recibido por todos los participantes en la final. El 20 de abril se creó una cuenta en YouTube que publicó un total de 89 vídeos de la cantante pidiendo el voto en diferentes idiomas dirigidos a 35 países, entre el 6 y el 16 de mayo. "El análisis de los vídeos no ofrece evidencia de inteligencia artificial, lo que indica que Raphael estuvo directamente implicada en la creación de los vídeos", sostiene el informe de la UER. La campaña llegó a más de ocho millones de personas.

"No creo que haya ninguna sanción. Están sobreprotegidos por la UER, se escudarán en que eso es algo que ha hecho el gobierno del país y no la televisión", explica Fernández. "En el momento en el que tú permites que se vote 20 veces, no hay nada ilegal cuando lo haces. El problema es que desde el festival permitan eso", añade el comunicador.

Según Mesa, es necesaria una "remodelación del sistema de votación del concurso que evite la injerencia política, que es evidente que ha existido". "Que el gobierno de Israel haga una campaña masiva salida directamente desde su ministerio de información alentando al voto masivo deja claro que el componente es político, no musical", expresa el redactor de 'Euromovidas'. El periodista asegura que es "francamente complicado" conseguir que queden fuera del festival, por lo que habría que poner el foco en cambiar los mecanismos internos "para hacer el festival más justo y con un objetivo más musical".

Comportamientos ofensivos

Este martes, 'VerTele' ha publicado un “aviso de advertencia” que envió la UER a la KAN (la televisión israelí) durante la edición del año pasado después por “ciertos incumplimientos de las reglas por parte de miembros de la delegación de KAN”. La UER explicaba que había recibido "quejas oficiales" de que el equipo de medios israelí mostró en 2024 "un comportamiento intrusivo, ofensivo y provocador hacia otras delegaciones”. Asimismo, comunicaba haber “tenido conocimiento de que los comentaristas de KAN han hecho comentarios discriminatorios hacia actuaciones de ciertos países, concretamente hacia la actuación de Irlanda”, y recordaba que “deben mantenerse neutrales”. La organización también apuntaba a posibles sanciones económicas ante “cualquier comportamiento que dañe la reputación y/o la integridad de los shows”.

Un detalle a tener en cuenta es que el patrocinador principal de Eurovisión es Moroccanoil, la empresa de belleza y cosmética israelí que empezó a colaborar como espónsor en 2020, el año después de que el concurso se celebrara en Tel Aviv, en 2019, como resultado del triunfo de la israelí Netta con 'Toy' en 2018. El acuerdo confirió a la marca israelí “los derechos de eventos, medios de comunicación y digitales como parte de una asociación a largo plazo para los próximos cinco concursos”.

Aunque este 2025 habría sido el último año de contrato, todavía no se conoce si se renovará el acuerdo. Y es que el concurso no se encuentra en su mejor momento y la marca es un gran apoyo económico. "La UER reconoce que hay problemas financieros a la hora de llevar a cabo Eurovisión. De hecho, la televisión sueca dijo que si ganaba este año otra vez iba a hacer un Eurovisión 'low cost'", comenta el periodista. Por su parte, según declaró la UER a Europa Press, "ningún patrocinador tiene influencia ni impacto directo en el contenido editorial del Festival de la Canción de Eurovisión, ni en la participación de ninguna emisora miembro de la UER".