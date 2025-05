Hugo von Hofmannsthal, asomado al abismo

Piedra o vida, Universo o grano de arena, de la realidad sólo captamos su apariencia. Pero la apariencia no es lo real, de manera que nuestro supuesto conocimiento sólo hace interpretaciones de las apariencias. La realidad se nos escapa. Nuestro saber es incierto y se mueve entre la incertidumbre y la perplejidad. Nada permanece, todo cambia y lo que aprehendemos es ya otra cosa cuando lo captamos. Nuestra percepción nos engaña. La física cuántica confirma los múltiples estados o probabilidades que se dan simultáneamente. Incluso el lenguaje no pasa de ser una construcción convencional que no dice nada de la realidad. A un ciego no le dice nada la palabra ‘mesa’ porque nombrar una cosa no explica cómo ‘es’ esa cosa. Las palabras están vacías, son signos insignificantes, representaciones que utilizamos para poder entendernos.

De este galimatías, que en estas rayas nos lleva a Hugo von Hofmannsthal, nos habla Antoni Marí que, por cierto, acaba de publicar en laBreu Edions un estremecedor y luminoso poemario, ‘Quatre costats’. En un texto anterior en el que reflexiona sobre el caos que es la realidad de la vida, ‘El conflicte de les aparences’, Marí comenta «no podem dir res de cap cosa que no sigui dels atributs sensibles de la seva aparença (…) Vivim en una ficció, en ficcions construïdes per nosaltres mateixos que sorgeixen de la necessitat de donar sentit a la vida i a l’existència». Y apuntilla: «Les aparences són projectes del desig, metàfores de la realitat, representacions (…) L’art i la literatura són la culminació de les aparences i la veritat absoluta no existeix, el que hi ha és una multiplicidad d’interpretacions, tantes com intèrprets». En esta misma brega estaba Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) que posiblemente no les suene de nada, siendo un clásico que necesitamos recuperar y que ya nos advirtió sobre la crisis del pensamiento y del lenguaje, sobre la vacuidad de la palabra y la pobreza desconcertante de nuestro pensar.

Incomprensión

Poeta precoz, novelista, ensayista, dramaturgo y libretista de las óperas de Richard Strauss, su obra ha sido especialmente apreciada, entre otros autores, por T. S. Eliot, Stefan Zweig, Thomas Mann y Claudio Magris. Su temprana muerte en los albores de un siglo convulso en el que se derrumbaba un mundo, propició que cayera en el olvido y es ahora cuando volvemos a él por su rabiosa actualidad. Hofmannsthal remueve las aguas en la superficie para tentarnos a considerar lo que hay en su hondura y no alcanzamos a ver. Lo que más me impresionó cuando leí los breves ensayos reunidos en ‘Asomado al abismo’, más que su precocidad, más que la verdad y el alcance de sus reflexiones, más que la belleza y claridad de sus textos, fue su renuncia a la escritura.

Ante la incomprensión que provocó su decisión, explicó sus motivos en la ‘Carta de Lord Chandos’ que dirige a Francis Bacon. En ella dice que la escritura es del todo inútil porque las palabras, los conceptos abstractos, no alcanzan el ‘ser’ de las cosas: «Igual que he visto con una lente de aumento la piel de mi dedo meñique como una llanura inmensa de surcos y cuevas, me ocurre ahora con las personas, sus actos y las cosas. Ya no logro aprehenderlas con la mirada simplificadora de la costumbre. Todo se me deshace en partes, las partes en otras partes, y nada se deja abarcar con las palabras. Por eso guardaré silencio. No escribiré más. La lengua en la que me es dado pensar y escribir no es latín, inglés, italiano o español, es una lengua de la que no conozco una sola palabra, una lengua en la que me hablan las cosas mudas».

Hofmannsthal concluye que las contradicciones y flujos de la existencia son inexpresables, que la racionalidad discursiva no capta la indecible esencia de los objetos y la vida porque las palabras sólo expresan ‘conceptos’ y los objetos son ‘cosas’. Entre los conceptos y las cosas hay un abismo. Nos dice que el lenguaje como instrumento de dominio esclerotiza la vida, aniquila su inmediatez, su multiplicidad y la singularidad de la experiencia.

La literatura como fachada

A partir de aquí, todo arte, en tanto que expresión, es sólo una organización convencional de signos y la realidad se le presenta como un inmenso y múltiple oxímoron, como un silencio atronador, como un aquelarre espectral indescifrable. Hofmannsthal, en resumidas cuentas, denuncia la mera funcionalidad del lenguaje. Tiene que aceptar que el sentido último de la realidad, evasivo, no es racionalizable. Y pues la palabra no explica la vida, su razón de ser, el sentido de la realidad, la literatura es sólo ficción, decoración, fachada. La crisis del ‘signo’ es la crisis del sujeto que no sabe situarse desde su experiencia y su pensar para aprehender la realidad, y esa incapacidad de la palabra arruina el conocimiento.

La verdad última de la realidad es irreductible a la expresión y Hofmannsthal asume su incapacidad para explicarla. Los signos sólo evocan las cosas y únicamente la alusión, la perífrasis, pueden remitir a lo que está más allá de lo expresable, pero sin llegar a descifrarlo. En tanto que representación, la palabra es tan pobre como una estatua griega en relación a su modelo, la persona viva. Perdida así la confianza que había tenido en la objetividad del lenguaje, Hofmannsthal abraza el silencio y la muerte le sorprende ante el cadáver de su hijo suicida. Como dijo Novalis: «Buscamos lo absoluto y encontramos cosas, buscamos la vida y encontramos la muerte».